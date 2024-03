Pino crolla sulle auto in via Cristoforo Colombo: la caduta ripresa da una dashcam Il video integrale del crollo del pino in via Cristoforo Colombo caduto a Roma lo scorso martedì 19 marzo 2024 è stato ripreso dalla dashcam di un’auto. Ecco le immagini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Foto dallo screenshoot di un video, da Facebook.

È crollato lungo via Cristoforo Colombo in pieno giorno, davanti alle automobili incolonnate nel traffico di una giornata qualsiasi a Roma. A cadere, un grosso pino lungo 15 metri che ha attraversato le due corsie dell'intera carreggiata dell'arteria che attraversa la zona sud della capitale. Una dashcam posizionata su un'auto è riuscita a riprendere il momento del crollo.

Il video del crollo: la caduta del pino su via Cristoforo Colombo

È stato un attimo. Nei primi secondi di video, si vede il tronco del lungo, ma esile, pino inclinarsi sempre di più. A neanche quattro secondi dall'inizio fa il suo ingresso nell'inquadratura la chioma del pino, poco folta e, da una parte, totalmente secca. Con i suoi rami l'albero durante la caduta è riuscito a portare con sé il semaforo sospeso, evidenziato nella foto in apertura.

Il tronco è crollato proprio sulle strisce pedonali. E proprio un attimo dopo che il semaforo è scattato da rosso, che obbligava tutte le automobili a restare ferme incolonnate, a verde. Una Fiat Cinquecento, come mostra il video, è riuscita a passare. L'albero l'ha sfiorata sulla parte posteriore. Per tutti gli altri veicoli, invece, è stato provvidenziale essersi accorti di ciò che stava succedendo prima di schiacciare l'acceleratore e proseguire.

Due auto coinvolte: cosa è successo

Soltanto due automobili sono rimasta coinvolte nell'incidente lungo via Cristoforo Colombo: si tratta di un suv celeste. Al suo interno una persona ha riportato delle ferite. Diversi, invece, i disagi alla viabilità martedì scorso, 19 marzo, a seguito dell'accaduto: via Cristoforo Colombo è stata chiusa all'altezza di viale Asia, per permettere la rimozione del un grosso albero dalla carreggiata.