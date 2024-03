Albero cade su due veicoli e ferisce una persona: chiusa via Cristoforo Colombo Via Cristoforo Colombo è chiusa all’altezza di viale Asia, per la caduta di un grosso albero sulla carreggiata. La pianta ha travolto due veicoli e ferito lievemente una persona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

L'albero caduto in via Cristoforo Colombo (Da X ‘Si vis pacem para bellum')

Un grosso albero è caduto in via Cristoforo Colombo a Roma, ferendo una persona. La pianta, un pino, è precipitata nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 marzo, all'altezza di viale Asia. Cadendo in strada è finita su due veicoli. Una persona è rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, e non rischia di morire né conseguenze gravi.

Chiusa via Cristoforo Colombo

Via Colombo è temporaneamente chiusa nel tratto interessato dalla caduta dell'albero, perché la carreggiata è momentaneamente invasa dalla pianta, con il fusto e la chioma, ed è impossibile transitare. Sul posto sono al lavoro le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, che stanno gestendo la circolazione, in attesa che la pianta venga rimossa e la carreggiata liberata. Inevitabili i disagi, con forti ripercussioni sul traffico nel quadrante.

Intervento ancora in corso, seguono aggiornamenti