Paura ad Acilia, albero crolla sulla strada: pino marittimo precipita sulla carreggiata Dopo il crollo dell'albero in via Cristoforo Colombo, un pino marittimo è crollato in via di Acilia occupando un'intera corsia della strada.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal video Instagram di Welcome to Favelas.

Paura ad Acilia, sul litorale romano: un albero è crollato nella tarda mattinata di oggi, venerdì 29 marzo 2024, sulla strada. A cadere un vecchio pino marittimo che è caduto in via di Acilia, all'altezza di via Gianfilippo Usellini. Il crollo è avvenuto verso le 13 di oggi, all'ora di pranzo. Non appena notato il pino precipitato sulla strada sono stati allertati i soccorsi.

L'arrivo dei vigili dopo il crollo del pino ad Acilia

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i caschi bianchi della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto è arrivata immediatamente una pattuglia del X Gruppo mare che ha gestito il tratto di strada dove, come si vede dal video, la chioma dell'alto pino, dal tronco esile, ha invaso l'intera carreggiata di marcia. Gli agenti della polizia municipale hanno messo in sicurezza la zona: non si registrano danni a cose o persone.

Il video del crollo del pino

Il pino marittimo sulla carreggiata di via di Acilia è stata ripreso con un telefonino. Il video del crollo è stato condiviso online da alcuni utenti. "Sono tutti malati e non hanno nessuna manutenzione!! Sarebbero da potare o meglio tagliare definitivamente, prima che ci scappi il morto", scrive qualcuno. "So più secchi del Sahara. Così è la metà degli alberi di Roma", gli fa eco un altro utente. "Per ora, però, hanno tagliato solo quelli sani. Quelli malandati, invece, cadono da soli, con tutto risparmio della collettività", aggiunge un'ultima persona.

Il crollo del pino sulla Cristoforo Colombo

Esattamente dieci giorni fa un altro pino è crollato sulla strada. Il quadrante interessato è sempre quello di Roma sud ovest, ma è successo nella grande arteria di via Cristoforo Colombo. A riprendere l'intera scena una dahscam situata all'interno di un'automobile. Un pino all'improvviso ha iniziato a cadere. Il semaforo era appena diventato verde, una macchina è riuscita a ripartire. Altre, notato il pino che stava crollando non si sono mosse. Una, invece, è stata presa in pieno dal tronco: si conta un ferito.