Patricia Masithela uccisa dai cani, le foto del corpo sbranato rubate e pubblicate in chat WhatsApp

Patricia Masithela

Le foto del corpo di Patricia Masithela sono state rubate e pubblicate in alcune chat di WhatsApp. La ventinovenne è morta sbranata dai cani nella villa di un vicino, suo ex compagno, in via Piccarello a Latina a gennaio del 2025. I famigliari hanno presentato una denuncia e sperano che la Procura della Repubblica li aiuti a fare chiarezza sulla vicenda. Vogliono capire come possa essere accaduta una cosa del genere, come sia possibile che qualcuno si sia appropriato delle foto del corpo di Patricia, come e perché siano finite nelle chat di WhatsApp. Per i parenti di Patricia a distanza di sei mesi dalla drammatica scomparsa la sua memoria è stata "infangata".

Si tratta nello specifico di una decina di scatti, forse fatti con lo smartphone. L'ipotesi è che a realizzarli sia stato qualcuno che è intervenuto durante i socorsi e il trasporto in ospedale. Alcune foto sono state scattate proprio nel luogo in cui si è consumata l'aggressione, dunque risulta chiaro come a farle sia stata una persona che ha avuto accesso alla villa quando la ventinovenne era rimasta gravemente ferita dai cani. Altre foto la immortalano a bordo dell'ambulanza, durante il trasporto verso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Patricia Masithela aveva ventinove anni era di origine sudafricana, faceva la barista e la cantante. Secondo quanto ricostruito la donna al momento dei fatti è entrata di nascosto durante la notte all'interno del giardino della villa dell'ex disabitata da tempo per motivi non chiari. I cani l'hanno aggredita, scagliandosi contro di lei e facendola cadere a terra. Quando è arrivata con l'ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Goretti di Latina le sue condizioni erano disperate, il suo quadro clinico è peggiorato ed è morta, nonostante i tentativi dei medici di salvarla. Dall'autopsia è emerso che è deceduta a causa delle gravissime ferite all'addome e alle gambe, provocate dai morsi dei cani. Sulla vicenda il vicino di casa, proprietario dei cani è indagato per omicidio colposo.