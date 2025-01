video suggerito

È Patricia Masithela la 29enne sbranata e uccisa dai cani a casa di un suo amico a Latina Patricia Masithela, madre di un bambino di cinque anni, ha lavorato in passato come barista. Probabilmente aveva avuto una relazione con il quarantenne proprietario dei cani che l'hanno brutalmente aggredita e uccisa.

A cura di Enrico Tata

È Patricia Masithela, 29enne di origine sudafricana, la ragazza sbranata e uccisa dai cani in casa di un suo amico quarantenne. La ricostruzione di quanto è avvenuto è ancora parziale. Stando a quanto si apprende, l'aggressione è avvenuta nel giardino di una villetta di via Piccarello, periferia di Latina. Sarebbero almeno quattro i cani di taglia media che hanno aggredito e morso la ragazza. Due avevano il microchip, altri due no.

I contorni della vicenda sono ancora tutti da accertare, anche perché la questura descrive la villetta come una casa fatiscente e disabitata, in altre parole uno scenario che racconta condizioni di estremo degrado.

Patricia Masithela, madre di un bambino di cinque anni, ha lavorato in passato come barista. Probabilmente aveva avuto una relazione con il quarantenne proprietario dei cani che l'hanno brutalmente aggredita e uccisa. Gli investigatori stanno cercando di chiarire i motivi della presenza della ragazza, intorno alle 3.30 di notte, all'interno della villetta abbandonata di via Piccarello, che gli inquirenti hanno posto immediatamente sotto sequestro. Un altro dettaglio: sembra che i cani fossero malati e denutriti e che nelle scorse ore siano stati segnalati per un'altra aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane sarebbe stata aggredita dai cani appena entrata all'interno del giardino della villetta. L'allarme è scattato in piena notte e ad attivare i soccorritori sono stati i vicini, preoccupati per le grida disperate della 29enne. Sul posto sono arrivati i poliziotti della questura di Latina, ma hanno trovato la ragazza a terra in una pozza di sangue, ancora circondata dal branco di cani inferociti. Per consentire l'intervento degli operatori del 118, un agente ha sparato e ucciso uno degli animali con la pistola di ordinanza e ne avrebbe ferito un altro. Gli altri sono scappati.

Patricia è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti in gravissime condizioni e con diverse ferite sul corpo. I tentativi di salvarla si sono rivelati inutili. Il proprietario dei cani è stato rintracciato dalle forze dell'ordine, mentre la salma della vittima è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.