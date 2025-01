video suggerito

Tragedia a Latina: cani randagi azzannano e uccidono una donna Paura a Latina, dove una donna è stata azzannata e uccisa da un branco di cani randagi mentre stava camminando nella zona periferica della città.

A cura di Beatrice Tominic

Stava camminando lungo una via che si trova alla periferia della città di Latina quando si è trovata davanti un branco di cani randagi. È stato un attimo. Gli animali si sarebbero scagliati conto di lei, azzannandola e provocandole ferite profonde. L'allarme è scattato immediatamente e la donna è stata prontamente trasferita all'ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo pontino. Nonostante i tentativi degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e dei medici per lei non c'è stato niente da fare. È morta nella struttura sanitaria.

Azzannata e uccisa dai cani a Latina: cosa è successo

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, domenica 12 gennaio 2025, quando la donna stava camminando lungo una strada della periferia di latina, via Piccarello. Ad un certo punto, secondo quanto affermano i primi accertamenti sul caso, si sarebbe trovata davanti un branco di cani randagi. Avrebbe provato a mettersi in salvo, ma senza successo. Nel frattempo ha iniziato ad urlare, attirando l'attenzione dei residenti della zona.

L'allarme e l'arrivo dei soccorsi

Con le sue urla ha attirato l'attenzione dei residenti della zona che hanno immediatamente fatto scattare l'allarme. Sul posto in breve tempo sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 e gli agenti della polizia di Stato di Latina. Quando sono arrivati, però, la donna era già stata azzannata. È stata trasferita d'urgenza in ospedale, in codice rosso per le gravi ferite riportate che si sono rivelate fatali.

Muore azzannata dai cani: le indagini in corso

Sul luogo dell'aggressione, nella via periferica a pochi passi da un'abitazione abbandonata, sono continuate le indagini. Ancora da identificare la vittima, che era priva di documenti. Nel frattempo si cerca il branco di cani che l'ha azzannata: non è la prima volta che si verificano aggressioni simili. L'ultima risale al 4 gennaio: fortunatamente le vittime sono riuscite a scappare.