Cane di piccola taglia entra nel cortile dei vicini e viene sbranato da un pitbull: dramma a Latina L’aggressione è avvenuta in pochi secondi in una zona periferica di Latina. Vittima un cane di piccola taglia che è stato aggredito dal pitbull dei vicini. Inutile l’arrivo dei veterinari dell’Asl locale che ne hanno potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche la Polizia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Non è riuscito a difendersi ed è stato sbranato in pochi attimi da un altro cane. Ad essere ucciso un cane di piccola taglia, razza pinscher che è stato aggredito da un pitbull. La tragedia si è verificata nella zona periferica di Latina nella giornata di domenica 6 aprile. I cani appartengono a due famiglie della zona che abitano vicino. Il cane di piccola taglia sarebbe riuscito ad sconfinare nel cortile adiacente al suo, dove ha incontrato il pitbull che lo ha subito azzannato a morte.

Inutile l'arrivo dei veterinari del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Asl di Latina, che hanno potuto solo constatare il decesso dell'animale. Sul posto anche la Polizia che è stata allertata dalla proprietaria del pinscher.

Lo sconfinamento nel cortile e poi l'aggressione fatale

Secondo le prime ricostruzioni sarebbe lo stesso cane di piccola taglia ad aver superato il cancello che divideva i due cortili e a sconfinare nella zona in cui si trovava il pitbull. L'aggressione sarebbe avvenuta in pochi secondi. Il pinscher non avrebbe avuto scampo contro il cane di taglia più grande, che potrebbe aver percepito come una minaccia l'arrivo dell'animale nel suo territorio. Il padrone del pitbull non si spiega la vicenda e ha assicurato che il suo cane non ha mai mostrato tale aggressività nei confronti di altri animali.

Il decesso del cane e le indagini in corso

La vicenda verrà ora analizzata dalla Polizia e dai veterinari del servizio sanitario locale, che cercheranno di verificare la dinamica della vicenda, come riportano alcune testate locali. Su entrambi gli animali sono avvenuti i primi controlli di routine che hanno certificato la loro regolare registrazione all'anagrafe prevista per legge. Possibili conseguenze per il pitbull e il suo proprietario dovranno essere vagliate in seguito alla decisione della donna del cane ucciso a formalizzare o meno una querela contro il suo vicino e il suo cane.