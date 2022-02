Parco della Caffarella, rincorreva e molestava ragazzini all’uscita da scuola: denunciato un uomo A denunciarlo era stato il preside dell’Istituto, dopo i numerosi episodi che hanno visto coinvolti studenti di età compresa tra 11 e 14 anni.

A cura di Natascia Grbic

È stato denunciato l'uomo che nei giorni scorsi avrebbe aggredito verbalmente gli studenti dell'istituto comprensivo Teodoro Mommsen, rincorrendoli e spaventandoli. Si tratta di una persona di circa trent'anni, che potrebbe avere disturbi mentali: gli agenti della Polizia di Stato lo hanno identificato dopo che il preside della scuola era andato a sporgere denuncia negli uffici del commissariato Appio. L'uomo era stato visto più volte uscire dal parco della Caffarella, e in diverse occasioni aveva inseguito i ragazzini – tutti di età compresa tra 11 e 14 anni – fino a largo dei Colli Albani. Al fine di individuarlo, gli agenti si sono appostati in borghese nel parco, pattugliando i dintorni della scuola negli orari di entrata e uscita degli alunni. E così, in poco tempo, hanno individuato l'uomo, che è stato denunciato per molestie nei confronti di minori.

A denunciare gli episodi di molestie erano state diversi ragazzi nei giorni scorsi. Tutti hanno raccontato la stessa storia: un uomo di età compresa tra 25 e 30 anni, molto probabilmente senza fissa dimora, che li rincorreva per il parco, aspettandoli all'uscita da scuola. L'uomo insultava gli studenti per tutto il tragitto e questi, spaventati, non riuscivano a seminarlo: fortunatamente le aggressioni verbali non si sono mai trasformate in nulla di fisico, e il 30enne non li ha feriti. Tanta però la paura tra i ragazzi e i loro genitori, che hanno temuto il peggio. I primi sopralluoghi non avevano dato l'esito sperato. Ma dopo pochi giorni, l'uomo è stato individuato sempre all'interno del parco della Caffarella: accompagnato negli uffici della polizia, è stato denunciato.