Falso cieco alla guida, sequestrati 104mila euro: aveva rinnovato la patente e chiesto il porto d’armi

Un uomo di sessant’anni è stato denunciato dalla Guardia di Finanza: si era dichiarato “cieco assoluto” nel 2018, ma guidava la macchina e aveva chiesto pure il porto d’armi.

Si era dichiarato "cieco assoluto" nel 2018, ma guidava serenamente la macchina, aveva rinnovato la patente e aveva pure chiesto il porto d'armi per uso sportivo. La Guardia di Finanza ha sequestrato 104mila euro a un uomo di sessant'anni residente ai Castelli Romani, accusato di aver percepito indebitamente pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per anni.

Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle di Colleferro insieme alla Polizia Locale, sono nate da una situazione paradossale: l'uomo aveva chiesto un pass disabili per la propria macchina, ma poco dopo aveva chiamato i caschi bianchi per denunciare il comportamento scorretto di altri automobilisti per strada. Una cosa che è subito suonata strana ai vigili, che hanno capito che qualcosa non andava. Le forze dell'ordine lo hanno quindi pedinato in più occasioni, vedendo che del cieco non aveva nulla: usciva di casa da solo in totale autonomia, non aveva bisogno di nessun aiuto per qualsiasi commissioni, e guidava anche la macchina. Dai controlli è emerso che nel 2020 aveva anche rinnovato la patente di guida, e nel 2024 aveva chiesto il porto d'armi per uso sportivo. Insomma, tutte cose incompatibili con la condizione di cieco assoluto.

Il 60enne è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Su disposizione del Tribunale di Velletri, inoltre, i finanzieri hanno recuperato le somme ottenute negli ultimi sei anni, per un totale di 104mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità e possibili complici nella vicenda, che ha dell'assurdo. Da capire soprattutto come abbia fatto l'uomo a farsi passare per cieco alla visita medica, e allo stesso tempo rinnovare senza problemi la patente.