Entra all’ospedale di Rieti per un intervento, esce con una gamba amputata: chiesti di 2 milioni di euro

Ha chiesto 2 milioni di euro di risercimento all’ospedale di Rieti per l’amputazione di una gamba, dopo aver contratto una grave infezione. Si era sottoposto a un intervento chirurgico, ora la sua vita è completamente cambiata.

È entrato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti per sottoporsi a un intervento di chirurgia vascolare alla gamba sinistra e ne è uscito con un'amputazione. È successo a un paziente sessantenne originario del Reatino, che ha avuto conseguenze permanenti, a causa di un'infezione. L'uomo ha presentato un ricorso all'Azienda ospedaliera di Rieti, assistito dall'avvocato Bruno Mattei.

L'ipotesi è che possa trattarsi di un caso di malasanità. Il paziente, come riporta Il Messaggero, ha chiesto un risarcimento di due milioni di euro per i danni patrimoniali e non, biologici, fisiognomici ed estetici. Alla richiesta si uniscono una consulenza medico-legale e una relazione psichiatrica sulle condizioni in cui si trova oggi a vivere l'uomo, continuamente assistito nella sua quotidianità. Spetterà al Tribunale civile esprimersi, la prima udienza è fissata per giugno 2026.

Secondo quanto ricostruito il sessantenne a novembre del 2023 si è rivolto all'ospedale di Rieti, perché doveva sottoporsi a un intervento di chirurgia vascolare alla gamba sinistra, un'angioplastica. Operazione alla quale dopo un anno ha fatto seguito l'applicazione di un by pass. Dopo una notte trascorsa in terapia intensiva però le sue condizioni di salute si sono complicate.

Il paziente ha contratto una grave infezione, che ha reso necessaria l'amputazione di un piede e, successivamente, dell'arto, all’altezza della coscia. Un'amputazione che, purtroppo, ha reso il sessantenne invalido totale e inabile al lavoro. L'ipotesi è che l'équipe sanitaria abbia avuto una gestione imprudente e negligente. Una situazione che avrebbe spinto i famigliari del sessantenne a trasferirlo all'ospedale Gemelli di Roma.