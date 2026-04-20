Controlli antidroga a Quarticciolo: 12 arresti, 213 dosi e quasi duemila euro sequestrati

I carabinieri della Compagnia Casilina hanno condotto controlli per individuare gli spacciatori nella borgata romana. In campo anche artificieri e droni.

Carabinieri trovano un nascondiglio di droga in strada a Quarticciolo

Controlli antidroga nel quartiere Quarticciolo, nel quadrante est di Roma, hanno portato all'arresto di 12 persone, la denuncia a piede libero di altre 2 e alla segnalazione di un giovane per uso di sostanze stupefacenti. Durante l'operazione sono state sequestrate 213 dosi tra cocaina e crack (circa 125 g), 11 involucri di hashish e 1.860 euro in contanti, ritenuti il ricavo dell'attività di spaccio di droga.

La droga nascosta nelle aiuole, nei contatori e nei tombini

Gli interventi, condotti dai carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione Tor Tre Teste, hanno visto la collaborazione del personale della Squadra Artificieri del Nucleo Investigativo di Roma e sono stati costantemente supportati dal sorvolo di droni nell'area, che hanno permesso di osservare movimenti sospetti dall'alto. I militari hanno effettuato delle manovre "a tenaglia" sui principali punti di accesso delle piazze di spaccio del quartiere, secondo le linee strategiche indicate dal prefetto Lamberto Giannini.

Un approccio che ha permesso di smantellare diversi sistemi di smercio di droga "itinerante", con gli arrestati che si spostavano in continuazione e che nascondevano le dosi negli anfratti della borgata: aiuole, vani dei contatori dell’acqua e tombini dell’illuminazione pubblica.

Durante l'operazione anche un breve inseguimento

Oltre agi arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti condotti dagli uomini e le donne dell'Arma, un uomo è finito in manette per resistenza e favoreggiamento dopo aver cercato di far guadagnare la fuga a un complice che tentava di eludere il controllo. Per attirare l'attenzione dei carabinieri, il sospettato si è reso protagonista di un breve ma pericoloso inseguimento a bordo di uno scooter. Nella stesso giorno sono stati colti in flagrante un 19enne con precedenti e senza fissa dimora e un altro presunto spacciatore, che ha tentato di scappare a piedi alla vista dei militari.

Il primo è stato denunciato la mattina per il possesso di tre dosi di cocaina e poi arrestato la sera mentre cercava di occultare la droga in un tombino, dove sono state trovate altre 72 dosi, mentre il secondo avrebbe cercato di disfarsi di 25 involucri durante la fuga. I Carabinieri hanno anche eseguito una serie di ispezioni nei lotti condominiali che hanno portato al rinvenimento, a carico di ignoti, di 39 porzioni tra crack e cocaina. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari.