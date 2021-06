Una donna di 43 anni è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Roma piazza Farnese per aver inveito contro di loro, minacciandoli. È accaduto ieri sera a Roma, nella centralissima piazza Venezia. La donna era alla guida di una macchina quando ha imboccato contromano la piazza, rischiando di provocare un grave incidente. Fermata all'imbocco di via del Plebiscito, ha arrestato la sua corsa, che avrebbe potuto provocare seri danni. I militari l'hanno fermata e identificata, e mentre stavano compilando il verbale per farle la multa lei ha iniziato a insultarli e minacciarli. Così, oltre alla sanzione per la violazione del codice della strada, è stata anche denunciata a piede libero per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale.

Imbocca contromano a piazza Venezia: denunciata

Per un caso fortuito nessun incidente è stato causato dalla donna che ieri ha imboccato contromano piazza Venezia. Una distrazione che sarebbe potuta costare cara non solo a lei, ma anche alle altre persone che in quel momento transitavano per il centro storico e che magari non erano pronti a trovarsi di fronte un veicolo contromano. Nelle ultime settimane soprattutto nella capitale si sono verificati incidenti molto gravi, per distrazione o negligenza alla guida da parte delle persone, che spesso non si rendono conto di mettere in pericolo se stessi e gli altri. Piazza Venezia poi, che si trova al centro storico di Roma, è un luogo attraversato da migliaia di persone al giorno, sia in macchina sia a piedi. Motivo per il quale è stata una grande fortuna che il gesto della signora non avuto conseguenze.