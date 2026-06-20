Ostia, zaino pieno di droga nascosto in un comignolo: per prenderlo i pusher lo “pescavano” con una lenza

Un uomo di cinquant’anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato perché sorpreso a Ostia con numerose dosi di droga.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato a Ostia un uomo di cinquant'anni residente a Nettuno con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti, che già da tempo sospettavano dell'uomo, non lo hanno trovato solamente con le dosi di droga nascoste in un pacchetto della sigaretta, ma hanno anche scoperto un meccanismo ingegnoso. Per nascondere la droga e non farla trovare alle forze dell'ordine, l'uomo, infatti, aveva nascosto uno zaino all'interno di un comignolo di una palazzina dei lotti di Ostia: la particolarità è che per recuperare quello zaino bisognava letteralmente pescarlo tirandolo su con una lenza.

Il cinquantenne era già noto alle forze dell'ordine per dei precedenti specifici ed era sospettato di gestire uno spaccio di droga a domicilio destinato ai clienti che vivono nella zona di Ostia. I poliziotti hanno visto che ogni giorno, sempre alla stessa ora, l'uomo raggiungeva l'area compresa tra via Re Turtuga, via degli Ebridi e via della Martinica. Il sospetto è che andasse lì per rifornirsi della droga da portare poi ai clienti. Hanno quindi osservato i suoi spostamenti, lo hanno seguito e hanno individuato il palazzo che veniva usato come punto di approvvigionamento. Quando il cinquantenne è uscito da là per iniziare il giro di consegne, lo hanno fermato. Durante il controllo gli hanno trovato un pacchetto di sigarette con all'interno 80 dosi di crack già confezionate e pronte per la vendita. All'interno dei pantaloni aveva altre dosi.

Gli agenti sono quindi saliti sul terrazzo condominiale per effettuare alcuni controlli e hanno notato un sottile filo di nylon che scendeva all'interno di un comignolo. Seguendolo, si sono accorti che era collegato a una lenza: tirandola verso l'alto, hanno recuperato uno zaino nascosto all'interno del comignolo. All'interno c'erano più di 250 grammi di crack, 25 grammi di cocaina, hashish, materiale per il confezionamento delle sostanze e appunti riconducibili alla contabilità dell'attività di spaccio. Il modo in cui la droga trovata nello zaino era confezionata era identico a quello delle dosi che erano già state sequestrate al cinquantenne, cosa che ha fatto capire agli investigatori che c'era un collegamento diretto tra il deposito e l'attività di distribuzione. Tutte le sostanze sono state sequestrate, mentre l'uomo, invece, è stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.