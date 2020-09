Una imbarcazione da diporto di 10,5 metri è finita contro gli scogli nel porto turistico di Ostia, vicino al "Faro Verde", riportando dei gravi danni. È successo nella giornata di ieri, sabato 26 settembre. A bordo c'erano quattro persone, due uomini e due donne di nazionalità tedesca, che sono stati soccorsi. A quanto si apprende l'imbarcazione, ancorata nel porto turistico, stava cercando di guadagnare il mare nonostante le condizioni meteo avverse; durante le manovre sarebbe quindi rimasta in balia delle onde, finendo poi con sbattere contro la scogliera. Le condizioni dei quattro non desterebbero preoccupazione.

Nella giornata di ieri una violenta mareggiata si è abbattuta sul comune costiero della provincia di Roma. Le onde, molto forti, hanno flagellato anche la statua di Nettuno, installata da alcuni artisti lo scorso anno: il mare ha distrutto le mani della scultura e il tridente è finito in mare ed è ora disperso; anche l'anno scorso, in circostanze simili, la statua del Dio del Mare era stata vittima delle mareggiate: completamente distrutta, era stata ricostruita in due giorni grazie alla mobilitazione di diversi artisti.

Il maltempo che in questa settimana ha investito il Lazio ha provocato danni in molti comuni; a Roma i temporali e il forte vento hanno causato allagamenti e hanno fatto crollare alberi. Decine gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto in seguito al violento nubifragio della notte tra venerdì e sabato; nel pomeriggio di venerdì i pompieri erano intervenuti nel quartiere Trieste per liberare due ragazze, rimaste intrappolate dopo che un grosso albero era caduto sulla loro automobile. Si prevedono temporali e schiarite fino a lunedì 28 settembre.