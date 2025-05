video suggerito

Olimpia Pascu scomparsa da Zagarolo: "Uno scambio di messaggi con il compagno poi nessuna notizia" Sono ore di apprensione per Olimpia Pascu, 37 anni. Se ne sono perse le tracce dopo uno scambio di messaggi con il compagno alla stazione di Zagarolo.

A cura di Alessia Rabbai

Olimpia Pascu è scomparsa da Zagarolo. Della trentasettenne non si hanno più notizie da martedì 13 maggio scorso, quando ha avuto uno scambio di messaggi con il compagno alla stazione intorno alle ore 17. I famigliari, non riuscendo più a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono scattate le ricerche. Un appello che è stato diffuso anche attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di fornire sostegno e aiuto a famigliari e amici delle persone scomparse.

"Aiutateci a ritrovare Olimpia, siamo preoccupati. Olimpia torna a casa, ti vogliamo bene, mettiti in contatto con noi". Non è chiaro il motivo del suo allontanamento, la speranza è che stia bene. Chi la conosce ne parla come una donna molto legata alla sua famiglia. I carabinieri della stazione di Zagarolo sono al lavoro, battono il territorio e cercano di agganciare l'ultima cella telefonica.

L'identikit di Olimpia Pascu

Al momento della scomparsa Olimpia Pascu aveva trentasette anni. È alta 1,57 metri e pesa 75 chili. Ha capelli di colore castano ramato, occhi marroni. Al momento della scomparsa indossava un pigiama di colore rosso, che è anche l'ultimo indumento che pare le sia stato visto addosso. Le zone da attenzionare sono Zagarolo e la provincia di Roma, ma potrebbe aver raggiunto anche la Capitale e trovarsi altrove. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il Pronto Penelope sempre attivo al 3396514799. Qualunque dettaglio può rivelarsi utile per trovarla.