"O hai rapporti sessuali con me o non giochi": chiesto processo per ex allenatore Stella Azzurra Paolo Traino, l'ex allenatore della Stella Azzurra, è accusato di violenza sessuale. La pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per l'uomo, già condannato per abusi.

A cura di Natascia Grbic

Paolo Traino, allenatore della squadra di basket della Stella Azzurra (Foto Facebook)

È stato chiesto il rinvio a giudizio per Paolo Traino, l'ex allenatore della squadra di basket Stella Azzurra accusato di aver violentato un giocatore minorenne. Lo riporta Il Corriere della Sera. Secondo l'accusa della pubblico ministero Alessia Natale, Traino avrebbe minacciato il giovane dicendogli che non avrebbe più giocato se non avesse avuto rapporti sessuali con lui. Per questo è stato chiesto il rinvio a giudizio di Traino, già in passato coinvolto in casi di abuso su minori.

Le violenze sarebbero avvenute dal 2017 al 2020, subito dopo essere stato ingaggiato dal team con il ruolo di allenatore. Appena assunto è stato condannato a due anni di reclusione dal giudice per l'udienza preliminare di Perugia con l'accusa di aver abusato di due minori. Nel 2020 aveva invece patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione per pornografia minorile. Traino, licenziato a inizio anno dalla Stella Azzurra sembra per ‘divergenze', è stato arrestato il 7 febbraio al ritorno da un viaggio all'estero e da allora si trova in carcere a Regina Coeli.

La pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio anche per il team manager della Stella Azzurra con l'accusa di favoreggiamento. Per la procura avrebbe cercato di coprire l'allenatore, provando a convincere la vittima a non denunciare.

Resta da capire come sia stato possibile che Traino sia stato assunto dalla Stella Azzurra nonostante i suoi precedenti e una condannata arrivata poco dopo la sua assunzione. Per questo sono stati deferiti quattro dirigenti della squadra, la cui posizione è al vaglio. Intanto Traino è stato radiato il 17 luglio dalla Federbasket: non potrà mai più allenare una squadra.