Allenatore di basket accusato di violenza sessuale su un 13enne: deferiti i dirigenti della squadra Deferiti quattro dirigenti della Stella Azzurra, la squadra in cui Paolo Traino lavorava come allenatore prima dell’arresto per violenza sessuale su minori, perché ritenuti responsabili disciplinari del coach, già arrestato per reati simili in passato.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano le indagini sulla vicenda dell'allenatore accusato di violenza sessuale su minore (reato per cui era già stato arrestato in passato). Paolo Traino, questo il nome del coach, fino allo scorso febbraio insegnava nella squadra romana della Stella Azzurra, quando è stato arrestato con l'accusa di aver abusato di un allievo di tredici anni mentre si trovavano nella foresteria. Nel 2018 era già stato condannato con le stesse accuse mentre insegnava in Umbria. È per questo che, nei giorni scorsi, la Federbasket ha deferito i quattro dirigenti della squadra romana, ritenuti responsabili della gestione dell'allenatore.

In poche righe di comunicato, come riporta il Messaggero, la Procura federale avrebbe deferito l’allenatore della società Stella Azzurra srl, la presidente della società Stella Azzurra Roma Nord, il presidente della società Stella Azzurra Basketball Academy, il presidente della società Stella Azzurra srl, "per responsabilità disciplinari in ordine alla gestione della posizione dell’allenatore Paolo Traino". Non si esclude che, prima di prendere questo provvedimento, siano state effettuate indagini interne: a seguito del provvedimento potrebbe essere stabiliti eventuali danneggiamenti o coperture verso la figura del coach.

Cosa succede nella squadra adesso

Nessuna parola o dichiarazione rilasciata dai quattro dirigenti sui canali social della squadra, dove gli aggiornamenti si fermano al 30 giugno scorso, con le foto più iconiche della stagione che è appena trascorsa. Ma nel frattempo c'è chi teme per il futuro della squadra. Mentre continuano gli allenamenti di grandi e piccini per il Summer Camp, non si esclude che alcuni dei dirigenti possano scegliere di abbandonare l'impegno con la Stella Azzurra: quanto accaduto potrebbe avere ripercussioni anche a livello sportive sulle performance e i campionati sportivi.

L'allenatore accusato di pedofilia

L'accusa di violenza sessuale, come anticipato, è arrivata lo scorso febbraio a seguito delle segnalazioni alle forze dell'ordine da parte di alcuni collaboratori della società stessa che avevano notato atteggiamenti ambigui da parte dell'allenatore. Il coach era già stato condannato in via definitiva per fatti analoghi: nel 1998 risulta condannato per pornografia minorile; nel 2018 per violenza sessuale su due piccoli allievi. Lo scorso 16 giugno il ragazzino che ha rivelato le violenze durante l’incidente probatorio ha confermato quanto accaduto, facendo riferimento anche ad altre situazioni simili in foresteria negli scorsi anni.