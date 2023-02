Adescava allievi dopo gli allenamenti: allenatore di basket indagato per violenza sessuale su minori L’allenatore di un club romano è accusato di violenza sessuale su un ragazzo minorenne: avrebbe avvicinato i suoi giovanissimi allievi, anche minori di 14 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Avrebbe approfittato del suo ruolo di allenatore e aiuto allenatore per avvicinare gli allievi dopo le lezioni, invitandoli le sera, al termine degli allenamenti, nella sua abitazione con la scusa di confrontarsi su schemi di gioco e di effettuare massaggi terapeutici, pur non essendo un fisioterapista. È successo a Roma dove l'allenatore di una nota società sportiva di basket è accusato di aver costretto con violenza un giovane atleta del club a compiere e subire atti sessuali, nel corso di più episodi in tempi diversi.

L'inizio delle indagini

Ad allertare le forze dell'ordine, sono stati proprio alcuni collaboratori della stessa società per cui l'allenatore lavorava: la segnalazione è partita dopo aver riscontrato alcuni atteggiamenti ambigui o inopportuni nei confronti di atleti giovanissimi, anche minori si 14 anni. Insospettiti, i collaboratori si sono rivolti agli agenti della polizia che, nel corso delle loro serrate e delicate indagini, hanno scoperto che l'uomo aveva più volte invitato i suoi allievi nei locali della foresteria in cui alloggiava, sempre in orari serali e con la scusa di discutere degli schemi di gioco in campo o per effettuare massaggi terapeutici, nonostante non fosse abilitato, non essendo un fisioterapista.

Durante le verifiche degli agenti, è stato scoperto che l'allenatore ha già dei precedenti per lo stesso reato: in passato è stato condannato, con sentenza irrevocabile, per violenza sessuale aggravata in danno di minori. Anche in passato il coach aveva compiuto azioni simili mentre lavorava in un'altra località dell'Italia centrale.

L'arresto

L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile specializzata nel contrasto ai reati di violenza di genere e in danno di minori al rientro di un viaggio all'estero la scorsa notte e hanno eseguito nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Oggi si trova nella casa Circondariale di Regina Coeli, gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata e continuata, con recidiva specifica, su un ragazzo minorenne.