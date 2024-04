video suggerito

Va in centro per girare un video da mettere sui social, minore molestata da un 25enne Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Ha molestato una minore in centro a Latina, in piazza dei Bonificatori.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazzina di sedici anni è stata molestata da un 25enne in centro a Latina. La giovane, che aveva raggiunto piazzale dei Bonificatori per girare un video da pubblicare poi sui social, stava passeggiando riprendendosi con il cellulare quando è stata raggiunta dal ragazzo. Quest’ultimo prima ha cominciato a molestarla verbalmente, poi le ha messo le mani addosso, palpeggiandola sotto i vestiti. Solo le urla della minore l’hanno convinto a desistere dal suo intento, facendolo scappare. Diverse persone, sentite le grida della 16enne, sono accorse sul posto per aiutarla. Lei era in stato di shock, incredula per quanto appena accaduto. Il ragazzo era spuntato dal nulla, seguendola non appena era arrivata in piazza. Quando l’ha aggredita, lei ha cominciato a strillare, attirando l’attenzione dei passanti intervenuti immediatamente per sostenerla.

Sul luogo sono arrivati anche i carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato immediatamente le indagini per trovare l’autore della violenza. Il 25enne, approfittando della confusione che si era creata, si era allontanato, facendo perdere le sue tracce. La ragazza non lo conosceva, ma insieme ad altre persone è comunque riuscita a fornire elementi utili ai carabinieri per poterlo rintracciare.

Rintracciato dai militari, il 25enne accusato dell’aggressione è stato identificato. In seguito ai risultati degli accertamenti effettuati dai carabinieri, l’Autorità giudiziaria ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, eseguita questa mattina. Il 25enne deve rispondere di violenza sessuale aggravata.