Aggressione in metro, donna picchia e tira i capelli ad un'altra: "È iniziato tutto per un furto" "Ha iniziato a tirarle i capelli, perché aveva preso le difese di una terza donna, che era appena stata derubata", spiega chi ha inoltrato il video alla pagina social di Welcome to Favelas.

A cura di Beatrice Tominic

Alcune immagini dal video di Welcome to Favelas.

Le borseggiatrici a Roma colpiscono ancora. E stavolta sembra che abbiano fatto molto di più che derubare qualche viaggiatrice o viaggiatore in metropolitana: una donna è stata aggredita. È difficile dire quando sia accaduto e dove. Sappiamo, come mostrano i video diventati virali in breve tempo su Welcome to Favelas, che l'aggressione è avvenuta all'interno di uno dei convogli della linea B della metropolitana, come si deduce dai sedili di colore blu. Impossibile risalire anche alla fermata in cui si trovava il treno: dal video turbolento non è possibile capire neppure se fosse in movimento o meno.

L'aggressione nella linea B della metropolitana

Ma ciò che si vede in poco più di dieci secondi di video parla da sé. Due donne si spintonano, poi una afferra l'altra per i capelli e inizia a tirarle la folta chioma. La butta a terra, nello spazio che unisce i vagoni. La donna presa per i capelli prova ad allontanarsi e a chiudersi a riccio, avvicinando la testa alle ginocchia, cercando di fare in modo che l'altra molli la presa. Si tocca la testa. Qualche persona cerca di avvicinarsi, c'è chi prova a salvare la donna afferrandola per il piumino blu. Allungano le braccia, ma non riescono a separarle. O, forse, temendo ritorsioni, non ci provano nemmeno.

Nei due video diffusi nel canale Telegram della nota pagina social non si vede né l'inizio dello scontro né come sia andato a finire. Soltanto il momento più violento. Alla fine dei video le due donne cadono entrambe per terra. Poi più nulla.

Cosa è successo nel video in metropolitana

"Eravamo tranquilli in metropolitana quando sono entrate due borseggiatrici – ha spiegato chi ha inviato il video, allegando un breve messaggio – Una di loro si è avvicinata ad una donna anziana e le ha rubato qualcosa, non ricordo cosa fosse. La donna con il piumino blu ha assistito alla scena e ha preso le difese dell'anziana. È stato in quel momento che le due si sono difese e una di loro l'ha afferrata per i capelli", spiegano.