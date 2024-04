video suggerito

Accoltella il marito davanti ai figli piccoli: 27enne accusata di tentato omicidio È accaduto nel pomeriggio di ieri nel quartiere Don Bosco. L’uomo, 34 anni, non è in pericolo di vita. Allertati per la tutela dei minori i servizi sociali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una giovane donna di ventisette anni di nazionalità ecuadoriana è stata arrestata nel pomeriggio di ieri, sabato 20 aprile, con l'accusa di aver aggredito e ferito con un'arma da taglio il marito al culmine di una lite domestica. Quando gli agenti di polizia sono arrivati nell'appartamento della coppia hanno trovato l'uomo che si trovava in una pozza di sangue, intento a tamponarsi il sangue, e i due figli della coppia, bambini di 4 e 5 anni, terrorizzati.

Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato l'uomo ferito d'urgenza in ospedale: ricoverato e medicato, da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Si tratta di un 34enne di origine peruviana. Gli agenti di polizia hanno identificato e posto agli arresti domiciliari la donna, che dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio. A chiamare il numero unico delle emergenze i vicini, allarmati dalle urla e dalle richieste d'aiuto.

Le indagini ora dovranno chiarire la dinamica di quanto accaduto e il contesto familiare. Allertati anche i servizi sociali per verificare se i genitori sono in grado di garantire un ambiente sereno e sicuro per i due figli minorenni.