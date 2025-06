video suggerito

Molesta due donne alla stazione di Fondi e compie atti osceni: denunciato per violenza sessuale Un uomo è stato denunciato per violenza sessuale perché accusato di aver molestato due donne nei pressi della stazione di Fondi, comune in provincia di Latina.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 13 giugno, un uomo ha molestato due donne a Fondi, comune che si trova in provincia di Latina. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e l'uomo è stato denunciato. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale.

Le molestie nei confronti delle due donne

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. L'uomo avrebbe prima compiuto atti osceni in luogo pubblico: si sarebbe infatti toccato i genitali mentre era presente una donna, a cui aveva chiesto l'accendino. Subito dopo, avrebbe molestato un'altra donna. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: fortunatamente nessuna delle due donne ha riportato ferite. Di certo non è da sottovalutare il forte shock emotivo e la paura.

L'uomo, che era sprovvisto di documenti, è stato fermato dagli investigatori ed è stato accompagnato negli uffici del commissariato dove poi è stato identificato.

Le accuse di violenza sessuale e atti osceni

Dopo aver svolto tutte le procedure di rito, è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Adesso dovrà rispondere dell'accusa di violenza sessuale. Non solo. È stato inoltre segnalato all'autorità amministrativa per atti osceni in luogo pubblico: rischia una multa fino a trentamila euro. Dagli accertamenti, è stato possibile scoprire che l'uomo non è residente a Fondi. Per lui quindi è stato emesso il provvedimento amministrativo del foglio di via con divieto di ritorno.