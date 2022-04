Nuovo sistema di prenotazione, Recup non serve più: nel Lazio le visite mediche si fissano online Nel Lazio le prestazioni sanitarie potranno essere infatti prenotate direttamente online, con soli tre click. Ecco come effettuare la prenotazione.

A cura di Enrico Tata

Non servirà più attendere minuti al telefono del servizio Recup per prenotare una visita medica oppure lasciare il proprio numero per essere ricontattati in futuro. Nel Lazio le prestazioni sanitarie potranno essere infatti prenotate direttamente online, con soli tre click.

Chi può prenotare online la visita medica

Non sarà possibile procedere con questa modalità per tutti i tipi di richiesta: in primo luogo sarà indispensabile la prescrizione bianca dematerializzata con indicazione di priorità D, cioè differibile, con le prestazioni da erogare entro 30 giorni, e P, cioè programmabile, con prestazioni da erogare entro 90 giorni per verifiche cliniche programmabili. Non sarà possibile procedere con la prenotazione online per le priorità U, urgente, B, brevi e per le ricette senza priorità. In questi casi sarà necessario effettuare la prenotazione tramite Recup al numero 069939 oppure inviare una mail per essere ricontattati.

Quali prestazioni si possono prenotare online nel Lazio

Il nuovo sistema di prenotazione online sarà gestito dalla società regionale Laziocrea e affiancherà, come detto, il servizio Recup. Per questa fase di sperimentazione, inoltre, sarà possibile prenotare soltanto alcune prime visite:

cardiologia

chirurgica vascolare

dermatologica

endocrinologica

gastroenterologica

medicina fisica/fisiatrica

oculistica

ortopedica

otorinolaringoiatrica

pneumologica

urologica

ginecologica

neurologica

prima visita cardiologica + ecg

pneumologica + spirmoetria

otorinolaringoiatria + audiometria.

Quando questa modalità entrerà a regime, si potranno prenotare ben 68 prestazioni tra prime visite ed esami diagnostici.

Come fare per prenotare l'appuntamento per la visita medica online

Per prenotare occorre inserire il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria e il codice della ricetta dematerializzata necessaria per accedere alle agende dove appariranno i primi appuntamenti per vicinanza territoriale e i ordine cronologico. A questo punto basterà cliccare sull'orario più comodo. A 72 ore dalla prestazione l'utente riceverà un promemoria per la conferma o la disdetta dell'appuntamento. Qua il sito dove effettuare la prenotazione.

Zingaretti: "È una rivoluzione"

"È un salto di qualità nel futuro per il campo dei servizi sanitari. Abbiamo dimostrato capacità di reazione ed efficienza. Molti non se lo aspettavano. Ma i risultati che abbiamo ottenuto sono frutto di un grande investimento, innanzitutto sull'ammodernamento del nostro sistema sanitario. Penso in particolare all'attivazione del nuovo Data center, nato grazie a un investimento di 25 milioni di euro da fondi Fesr 2014-2020, all'implemento del nuovo sistema Recup, sviluppato dalla società regionale Laziocrea, utilizzato in questi lunghi mesi per la prenotazione di vaccini e tamponi. Il sistema utilizzato per la prenotazione di vaccini e tamponi viene esteso a tutte le visite del sistema sanitario regionale. E' una vera rivoluzione. Grazie al nuovo sistema di prenotazione online e su smartphone, sarà semplicissimo fissare un appuntamento, scegliendo giorno e orario. Grazie al promemoria inviato dal sistema, come avvenuto anche con i vaccini, riusciremo a gestire meglio i flussi e eviteremo che le disdette creino intoppi al sistema sanitario e difficoltà agli altri cittadini", ha dichiarato il presidente Nicola Zingaretti.