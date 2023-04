Non solo piogge e temporali: neve nel Lazio, imbiancato il Monte Livata Sul Monte Livata è in corso da questa mattina una forte nevicata che ha imbiancato ancora di più il paesaggio. Tante le foto e le segnalazioni dagli utenti.

A cura di Natascia Grbic

Questa mattina il Lazio si è svegliato sotto una fitta pioggia, con temporali in diverse zone della regione. Ma nelle aree più montuose, come quella del Monte Livata, sui Simbruini, è in corso da questa mattina una forte nevicata che ha imbiancato ancora di più il paesaggio. Neve anche ai confini tra Lazio e Abruzzo: sono tantissime le segnalazioni arrivate da utenti che hanno postato foto e video di Carsoli, le cui strade sono ormai totalmente innevate.

Già nei giorni passati, complice il calo delle temperature, diverse nevicate avevano interessato il Monte Livata e le montagne circostanti. Nelle altre zone della regione, invece, le temperature erano sembrate in aumento, per poi abbassarsi drasticamente in questi giorni di maltempo.

Nel resto del Lazio, invece, sono in corso da questa mattina abbondanti piogge miste a temporali che si intensificheranno nel corso della giornata. A Roma, in particolare, sono previsti forti temporali fino alle 14 almeno, mentre le piogge cadranno copiose fino alle 20.

Non è escluso che a causa delle forti precipitazioni possano verificarsi danni e disagi, oltre che il solito traffico che blocca la circolazione stradale nelle grandi città ogni volta che piove. Il timore, come spesso accade in questi casi, è che a causa del forte vento possano cadere alberi sulla strada, provocando feriti e incidenti. La sala della Protezione civile è già allertata, con gli operatori pronti a intervenire in caso ce ne fosse bisogno. Al momento, fortunatamente, non si hanno notizie di danni o incidenti avvenuti sulle strade del Lazio a causa del maltempo, che continuerà anche nei prossimi giorni.