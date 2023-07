Non aumenterà dal 1 agosto il prezzo del biglietto Atac a Roma, promette l’assessore regionale Ghera Non aumenterà il costo dei biglietti e degli abbonamenti Atac e Metrebus a Roma. Lo ha promesso l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera.

A cura di Enrico Tata

Il prezzo dei biglietti Atac per bus e metro di Roma non aumenterà. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera. Il cambio di prezzo è previsto dal contratto di servizio siglato lo scorso anno da Ferrovie dello Stato e Regione Lazio, con gli aumenti destinati a divenire realtà a partire dal primo agosto. Come abbiamo scritto, però, questo incremento deve essere ratificato con un atto formale della Regione Lazio.

"La precedente giunta regionale aveva stabilito che dall'1 agosto scattasse l'aumento del biglietto. Abbiamo pensato col presidente Rocca che non sia giusto ed equo intervenire da subito senza avere ragionato a procedure diverse. E siccome non ci sarà un atto di giunta, non ci sarà aumento", ha detto l'assessore Ghera nel corso di un'audizione della Commissione Trasporti, chiesta dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle, Roberta Della Casa.

"La giunta ha deciso di non procedere all'aumento già deciso, cercando di trovare tutte le soluzioni sia nel bilancio regionale sia nel nuovo riparto del fondo nazionale Trasporti", ha continuato Ghera. Secondo l'assessore, "anche qualora fosse impossibile trovare la somma necessaria ad evitare l'aumento, troveremo una soluzione per premiare o preservare coloro che sono abbonati per andare a lavorare, studiare o per svago gli abbonati e pendolari rispetto a chi fa un utilizzo momentaneo, giornaliero o settoriale dei mezzi pubblici, come i turisti".

Ricordiamo che la scorsa settimana, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, aveva confermato l'aumento del biglietto singolo Atac da 1,50 euro a 2 euro, ma aveva anche promesso una riduzione del costo degli abbonamenti annuali e mensili, soprattutto per gli studenti.

"Grazie al nostro pressing e alla nostra richiesta di audizione abbiamo ottenuto la promessa, dall'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, di non fare scattare l'aumento dei biglietti ATAC dal prossimo 1 agosto, così come previsto dal contratto di servizio sottoscritto nel 2018 da Regione Lazio e Trenitalia. È stato istituito un tavolo tecnico che sta valutando tutte le possibili soluzioni, tra le quali anche un'aggiunta di risorse economiche da parte della Regione Lazio e la richiesta allo Stato di ulteriori fondi per il Trasporto Pubblico Locale", ha dichiarato Della Casa.

"Alla luce di ciò è però indispensabile che la Commissione sia aggiornata sugli esiti delle valutazioni del tavolo tecnico e soprattutto che, in vista dell'Assestamento di Bilancio, ci sia un confronto trasparente ed una condivisione sulle disponibilità finanziarie che la Regione Lazio eventualmente destinerà, per scongiurare un aumento che graverebbe pesantemente sui cittadini romani e sui pendolari che ogni giorno arrivano nella Capitale", ha continuato ancora la capogruppo M5S.