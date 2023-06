Da agosto 2023 sale il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti Atac a Roma: l’aumento è confermato Ad oggi l’aumento del costo dei biglietti e degli abbonamenti Atac a Roma è confermato. La Regione Lazio, fanno sapere Trenitalia e Campidoglio, è l’unico ente che può decidere di evitare questi cambiamenti dei prezzi.

A cura di Enrico Tata

Dal 1 agosto 2023 aumenterà il costo dei biglietti e degli abbonamenti Atac per bus e metropolitane di Roma: il biglietto singolo passerà da 1,5 euro a 2 euro, l'abbonamento mensile da 35 euro a 46,70 euro e l'abbonamento annuale ordinario da 250 a 350 euro. È scritto nero su bianco sul "Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra Regione Lazio e Trenitalia" valido per il 2018-2032. Un documento a tutti gli effetti in vigore, almeno per il momento..

Presentando una nuova flotta di autobus ibridi, oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha tuttavia dichiarato: "Il prezzo del biglietto non aumenterà, per ora il costo del biglietto è quello che è". Ma il contratto di servizio esiste, è valido e tuttora non è stato modificato dalla Regione Lazio che, stando a quanto riportano Atac, Trenitalia e Campidoglio, è l'unico ente che può intervenire in tal senso.

Trenitalia e Atac fanno sapere a Fanpage.it che è la Regione Lazio a doversi muovere per scongiurare l'aumento del prezzo dei biglietti a Roma. L'assessorato capitolino ai Trasporti conferma di essere in attesa di decisioni da parte della giunta Rocca in tal senso. Esiste un atto, fa sapere l'assessorato al nostro giornale, che stabilisce questi aumenti ed esso, ad oggi, non è stato né abolito né abrogato. Se le cose non cambieranno, quindi, l'aumento del costo dei biglietti sarà confermato.

L'assessorato ai Trasporti della Regione Lazio fa sapere a Fanpage.it di essere invece in attesa di proposte da parte del Campidoglio e da parte di Trenitalia per scongiurare l'aumento dei costi, ma al momento non sono previsti passi in avanti in tal senso.

"La Regione Lazio deve coprire questi aumenti per scongiurare un salasso sui cittadini. Negli ultimi anni la regione lo ha fatto, adesso tocca alla nuova amministrazione", ha dichiarato a Fanpage.it il consigliere regionale del Partito democratico, Massimiliano Valeriani, ex assessore della giunta Zingaretti e membro della Commissione Trasporti alla Regione Lazio.

Aggiunge Roberta Della Casa, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, anche lei in Commissione Trasporti: "È inaccettabile l’aumento delle tariffe ATAC a maggior ragione in un momento in cui, l’ampliamento della fascia verde e le nuove ztl a Roma, costringeranno i romani ad ingenti spese anche per l’acquisto di automobili meno inquinanti. Il TPL deve essere garantito senza discriminazioni anche ai redditi più bassi. Il Sindaco trovi soluzioni diverse per il contenimento dei costi! Chiederò commissione trasporti regionale ad hoc".

Sul contratto di servizio si legge che "a far data dal 1 agosto 2023, con prevendita degli abbonamenti dal 25 luglio 2023, per i biglietti e per gli abbonamenti di cui alle tabelle, i prezzi saranno così modificati". E viene allegata la seguente tabella: