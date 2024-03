Imbrattano di vernice il Senato: 3 attivisti condannati a 8 mesi e a un risarcimento di 60mila euro Il Tribunale monocratico di Roma ha condannato per danneggiamento aggravato tre attivisti di Ultima Generazione che hanno imbrattato di vernice rossa Palazzo Madama il 2 gennaio 2023 a 8 mesi e a pagare un risarcimento di 60mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Tre attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a otto mesi di reclusione per danneggiamento aggravato e a pagare una provvisionale di 60mila euro allo Stato in favore del Senato, ministero della Cultura e Campidoglio. Così ha deciso il Tribunale monocratico di Roma per gli imputati a processo a seguito dell'azione del 2 gennaio del 2023, quando gli attivisti hanno imbrattato con vernice rossa la facciata di Palazzo Madama.

L'azione a Palazzo Madama

Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno imbrattato un portone e alcune finestre di Palazzo Madama con della vernice arancione, simbolo della loro campagna. In breve tempo sono arrivati gli agenti della Digos e i carabinieri della vigilanza, che li hanno bloccati e portati in questura per l'identificazione. L'azione del 2 gennaio del 2023 si aggiunge alle varie già portate avanti da Ultima Generazione dai blocchi stradali ai lanci di minestra sui quadri, fino appunto ai lanci di vernice sui palazzi.

Gli attivisti: "In Senato colpevoli e responsabili di molti morti e disgrazie"

In quel frangente gli attivisti hanno commentato così la protesta: "Ho scelto e continuerò a scegliere di compiere azioni di disobbedienza civile nonviolenta perché sono disperata", ha dichiarato Laura. "Nel 2022, gli eventi climatici estremi sono aumentati del 55% provocando miliardi di danni e 29 morti. Nel 2021, il governo italiano ha destinato oltre 48 miliardi di investimenti pubblici ai combustibili fossili, molto più di quello che destinano alla transizioni verso fonti pulite e alla salute dei cittadini – hanno dichiarato, chiedendosi cosa ci aspetta nel 2023 – Per questo abbiamo sanzionato il Senato. La vernice arancione servirà a ricordare ai passanti che lì dentro vivono i colpevoli e i responsabili di molti morti e disgrazie".

Le critiche della politica

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni dei politici, che hanno condannato il gesto, tra i quali il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, del ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Le critiche sono arrivate anche dall'opposizione.