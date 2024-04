video suggerito

Abbonamenti di Atac da 12 mesi venduti online a 2 euro, ma è una truffa: "Fate attenzione" Sui social spopolano abbonamenti Atac a prezzi stracciati: "Dodici mesi a 2 euro", scrivono alcune pagine. Ma si tratta di una truffa, nessun collegamento con la municipalizzata che mette in guardia: "Fate attenzione".

A cura di Beatrice Tominic

Il post della pagina fake e, a destra, la denuncia di Atac sul suo profilo Instagram.

"Non perdere l'opportunità di ottenere una tessera viaggi gratuita di 12 mesi da Metropolitana di Roma e Atac per soli due euro", si legge in uno dei post pubblicati su Facebook. Ma è una truffa. Ogni giorno compaiono annunci di questo genere sui social network, soprattutto su Facebook. Molti, attratti dalla promozione vantaggiosa (la tessera annuale di Atac costa 250 euro), spesso cadono nella rete di abbonamenti, carte fake e truffe. Perché di questo si tratta.

"Continuano a circolare pagine che fanno riferimento ad abbonamenti Atac a prezzi stracciati – chiariscono dalla municipalizzata dei trasporti – Ma si tratta di truffe, non riconducibili in alcun modo ad Atac", sottolineando aggiungendo che la società sta provvedendo a denunciare e segnalare alle autorità questi fatti, come già accaduto nei mesi scorsi in occasioni simili.

Le offerte sui titoli di viaggio Atac gratis

Il nome della pagina, in questo caso "Metropolitana di Roma", può sembrare istituzionale, l'immagine della pagina è il logo della metro. Si presenta come un servizio di trasporto e offre a viaggiatori e viaggiatrici la possibilità di richiedere subito, tramite un bottone diretto, il proprio "abbonamento gratuito a due euro". Ma ovviamente si tratta di un falso.

Così come falsi sono i commenti. "Abbiamo chiamato Metropolitana di Roma e Atac. Hanno confermato che questa promozione è effettivamente lanciata online con il supporto del governo. Quindi, non esitate", scrive sotto al post un profilo con nome e foto di Charlie Puth, noto cantautore e produttore discografico statunitense. Ovviamente si tratta di un profilo fake e la chiamata alla società di trasporti non c'è mai stata.

"Non si possono mai avere troppe cose gratis, non ho potuto lasciarmi sfuggire l'occasione, forse avrò fortuna. L'importo è troppo piccolo per preoccuparsi", dice un utente che è caduto nella trappola. Se due euro possono non sembrare tanti, però, è necessario ricordare che si corrono rischi anche a condividere i propri dati (e quelli della propria carta di credito, ad esempio)con terzi, soprattuto se non si conosce la vera identità di chi si trova dietro a queste promozioni fittizie.

Il chiarimento di Atac

Proprio per contrastare episodi di questo tipo la municipalizzata ha pubblicato una nota in cui mette in guardia viaggiatori e viaggiatrici. "Su alcuni canali social sono state pubblicate offerte commerciali che fanno riferimento ad abbonamenti ATAC. Si tratta di offerte false, veicolate tramite pagine web maliziose, non riconducibili in alcun modo ad ATAC", scrivono spiegando la situazione, prima di ricordare le uniche modalità di acquisto dei biglietti, degli abbonamenti e degli altri titoli di viaggio del circuito metrebus.

"La vendita avviene soltanto su canali diretti ed indiretti collegati ad ATAC ed ai propri partner – come fermate della metropolitana, ma anche rivenditori autorizzati, spesso bar tabacchi o edicole – Vi invitiamo alla massima attenzione e a fare riferimento esclusivamente a tali canali ufficiali anche solo per avere informazioni in caso di dubbio".