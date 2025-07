Finalmente apre il parcheggio alla fermata della Metro A Cornelia, ma costa 2 euro all’ora

Aprirà fra un anno, il 1 luglio 2026, il parcheggio integrato nella stazione della Metro A Cornelia a Roma. Era chiuso dal 2006 a causa di problemi tecnici. "Grazie a un partenariato pubblico privato con l'impresa Quick Park il vecchio silos meccanizzato, chiuso venti anni fa per problemi tecnici, verrà rifunzionalizzato su due piani a percorrenza circolare", ha spiegato l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè.

Gli utenti avranno a disposizione 239 posti auto e 60 posti moto. Le attività nell'area sono cominciate a fine giugno, con la rimozione di 5 tonnellate di rifiuti e lo sgombero di alcune persone che si erano accampate nelle rampe di accesso dell'ex silos.

Il nuovo parcheggio avrà due accessi: due ingressi su piazza dei Giureconsulti nei due sensi di marcia e una ampia uscita su Circonvallazione Cornelia altezza via Azzone.

La ditta Quick Parking ha effettuato il ripristino del parcheggio in cambio della gestione del servizio per 30 anni. Ha sottoscritto un protocollo con Atac per consentire l'accesso ai posti auto direttamente dagli ascensori e dalle scale della metro. Non sarà, però, un parcheggio di scambio e quindi gratuito per chi possiede un abbonamento Atac. Le tariffe, infatti, saranno di 2 euro l'ora, 14 euro al giorno, 145 euro mensili, 105 euro per un parcheggio auto dal lunedì al venerdì, escluso il weekend, 100 euro solo per il ricovero notturno, con accesso consentito dalle 20 e fino alle 8 di mattina.

Nella zona di superficie interessata dal parcheggio, lo spazio potenziale liberato è di 1,7 chilometri. "Un sollievo per l'area, molto attrattiva sia per lo scambio intermodale sia per gli esercizi commerciali", ha aggiunto l'assessore Patanè. Questo spazio sarà adibito a parcheggi auto con le strisce blu, e quindi a pagamento per cittadini e pendolari. Attualmente il pagamento sulle strisce blu prevede la tariffa di 4 euro per 8 ore.

In origine il parcheggio prevedeva un complicato sistema automatizzato per il posizionamento delle automobili all'interno del silos. Per venti anni è rimasto totalmente abbandonato e inutilizzato.