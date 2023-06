Aumento del prezzo dei biglietti Atac a Roma, convocata commissione Trasporti alla Regione Lazio L’audizione dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, è stata convocata su richiesta della consigliera Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio e membro della Commissione Mobilità.

A cura di Enrico Tata

Su richiesta della consigliera Roberta Della Casa, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio e membro della Commissione Mobilità, è stata convocata un'audizione per discutere dell'aumento del prezzo Atac e Metrebus previsto per agosto 2023.

L'incontro è in programma martedì 4 luglio nella sala Latini. Questi i temi che saranno discussi: "Stato di fatto della procedura ad evidenza pubblica del contratto del servizio TPL; Aumento tariffe ATAC e Metrebus previsto dal mese di agosto 2023". È stato invitato a partecipare l'assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera.

Ha spiegato la consigliera Della Casa: "Va analizzato bene il contratto sottoscritto nel 2018, da Regione Lazio e Trenitalia, per cercare di trovare una soluzione che scongiuri l’aumento dei biglietti ATAC, soprattutto in un momento di forte difficoltà per molte famiglie che hanno già problemi per arrivare a fine mese. L’aumento del costo del biglietto singolo può incidere relativamente, ma l’aumento degli abbonamenti graverà pesantemente sui bilanci di chi è costretto a spostarsi con i mezzi pubblici. Viene alzato il costo del ticket contestualmente all’ampliamento della fascia verde, sembra che ci sia quasi un accanimento nei confronti dei romani, soprattutto quelli che hanno difficoltà economiche".

Stando a quanto si legge nel contratto di servizio sul trasporto pubblico siglato lo scorso anno dalla Regione Lazio e Trenitalia, sono previsti aumenti nel prezzo dei biglietti Atac e Metrebus a partire dal primo agosto 2023. Il biglietto per corsa singola di Atac aumenterà da 1,50 a 2 euro. Previsti nel contratto anche aumenti per gli abbonamenti mensili e annuali. Si tratta, comunque, di una misura che deve essere ratificata sia a livello regionale che a livello comunale.

Per quanto riguarda Roma, il sindaco Gualtieri ha di fatto ammesso che il costo dei biglietti singoli aumenterà a Roma, ma ha detto anche che il Campidoglio proverà a mantenere uguale quello degli abbonamenti e a ridurre il costo per gli studenti.

Oggi l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, ha dichiarato: "Qualora fossero confermati dalla Regione gli aumenti, ovviamente ci adegueremo. Tuttavia, proprio perché puntiamo a favorire l’uso continuativo dei mezzi pubblici, pensiamo di diminuire il costo degli abbonamenti, a partire dai giovani, e incrementare quello del biglietto per la singola corsa".