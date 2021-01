Sono ancora da chiarire le circostanze che hanno portato alla morte di Raffaele Smaldone, il capitano dell'esercito di 33 anni che ieri ha perso la vita in un incidente su via del Foro Italico. I rilievi sono stati affidati agli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che adesso dovranno sentire eventuali testimoni e visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. Al momento però, non risultano altri veicoli coinvolti in quello che sembra essere stato un tragico incidente autonomo. Erano circa le 12 quando Smaldone ha perso il controllo sulla quale viaggiava in via del Foro Italico, all'altezza con via Salaria. Subito sono intervenuti i soccorsi, che lo hanno portato in ospedale a sirene spiegate sperando di salvargli la vita. Le sue condizioni sono apparse subito disperate ed è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il tratto stradale dove è avvenuto l'incidente è rimasto chiuso fino alle 17 per i rilievi, dopodiché è stato riaperto al traffico.

Tre morti a Roma in poco più di 24 ore

Un bilancio tragico quello che si registra negli ultimi giorni sulle strade della capitale. In poco più di 24 ore a Roma sono morte tre persone: oltre al capitano dell'esercito Raffaele Smaldone hanno perso la vita anche due persone sul Grande Raccordo Anulare. Il primo, un uomo di cui non sono state diffuse le generalità, è deceduto dopo che una monovolume guidata da un 51enne lo ha investito mentre cercava di attraversare la carreggiata e arrivare dall'altra parte della strada. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ieri pomeriggio, sempre sul Grande Raccordo Anulare, è morta una donna: era alla guida di un'auto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un furgone. Per lei non c'è stato nulla da fare, è deceduta praticamente sul colpo a causa dell'impatto.