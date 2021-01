in foto: Foto Facebook (Grande Raccordo Anulare)

Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare di Roma, dov'è morto un uomo, travolto da un'auto. Il sinistro risale all'alba di oggi, mercoledì 27 gennaio ed è avvenuto all'altezza di via Prenestina, chilometro 35+400. Erano le 5.49, ancora buio, quando secondo le prime informazioni apprese una persona a piedi ha scavalcato le siepi che costeggiano la carreggiata e ha attraversato trasversalmente le corsie di marcia lungo le quali i veicoli viaggiano a velocità elevata e una macchina che sopraggiungeva proprio in quel momento l'ha investita. A dare l'allarme il conducente della monovolume, un uomo sulla cinquantina, che si stava recando al lavoro e che dopo l'impatto si è fermato a prestare soccorso alla vittima, non essendo riuscito a frenare in tempo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile, il decesso è sopraggiunto sul colpo a causa del violento impatto.

La vittima irriconoscibile dopo l'impatto

La vittima non è stata ancora identificata, perché la salma è irriconoscibile, maciullata nell'impatto e l'uomo non aveva con sé i documenti. Presenti per gli accertamenti gli agenti della polizia stradale e il personale Anas. Di aiuto nelle indagini potrebbero rilevarsi le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, che potrebbero aver immortalato il momento dello schianto, per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente. Il veicolo intanto è stato posto sotto sequestro, in attesa di ulteriori accertamenti e l'automobilista sottoposto agli esami tossicologici di rito.

Traffico e code sul Gra, strada chiusa tra Prenestina e Casilina

A seguito del sinistro inevitabili i disagi alla circolazione, specialmente per i pendolari che la mattina presto transitano lungo il Raccordo per recarsi al lavoro. La strada è rimasta temporaneamente chiusa nel tratto tra Prenestina e Casilina per due ore, per consentire prima le operazioni di soccorso e poi i rilievi scientifici, con rallentamenti e code. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata rimossa e trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa dell'autopsia. Rimosso anche il veicolo incidentato, la circolazione nel corso della mattinata è tornata progressivamente alla normalità.

Investita una persona sulla Roma-Lido

Altra tragedia stamattina, questa volta lungo la linea ferroviaria gestita da Atac Roma-Lido, dove una persona è stata investita. A renderlo noto sui propri canali social l'azienda che si occupa del trasporto capitolino, la quale ha annunciato disagi alla circolazione ferroviaria, con traffico temporaneamente interrotto "per soccorso a viaggiatore sui binari alla stazione Lido centro". Atac ha inoltre informato gli utenti che per far fronte al disservizio, fino a risoluzione, sono stati attivati dei bus sostitutivi tra Colombo e Acilia, in entrambe le direzioni, mentre il servizio resta regolare tra Acilia e Porta San Paolo e viceversa.