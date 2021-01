Grave incidente sul Grande Raccordo Anulare: per cause ancora da accertare due macchine si sono scontrate all'uscita Gregna di Sant'Andrea al km 43,300. Una persona è morta a causa dell'impatto, non si conoscono al momento le condizioni degli altri passeggeri. Sul posto, oltre al personale del 118, anche le squadre dell'Anas e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Al momento è stata temporaneamente chiusa la corsia di marcia lenta sul Grande Raccordo Anulare in carreggiata internata nel tratto di Gregna di Sant'Andrea dove è avvenuto l'incidente. I feriti sono state trasportati in ospedale, ma per la persona poi deceduta non c'è stato nulla da fare, gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Attraversa il Gra, investito: un uomo morto sul colpo

Quello di oggi pomeriggio è il secondo grave incidente in poco più di ventiquattrore avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. Solo ieri mattina, poco prima dell'alba e quando era ancora buio, un uomo è stato investito da una macchina mentre stava attraversando le carreggiate. Inutili i soccorsi, l'impatto con la vettura è stato violentissimo e per la vittima non c'è stato nulla da fare. È deceduta sul colpo a causa della gravità delle lesioni. A dare l'allarme è stato proprio il conducente della monovolume, un uomo di cinquant'anni che stava andando al lavoro e non è riuscito a frenare in tempo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima ha scavalcato le siepi che separano i due sensi di marcia del Gra, tentando di passare dall'altra parte. Il nome dell'uomo investito non è stato reso noto: al momento dell'incidente, non aveva con sé i documenti.