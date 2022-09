Morta la donna che due giorni fa si è ribaltata con l’auto sull’A1 tra Valmontone e Colleferro La signora, una 50enne residente a Roma, ha prima tamponato un autobus e poi si è ribaltata al centro della carreggiata con la macchina. Il decesso dopo due giorni all’ospedale San Camillo.

A cura di Natascia Grbic

È morta la donna che due giorni fa è rimasta coinvolta in un incidente sull'A1, tra Valmontone e Colleferro. Si tratta di una 50enne residente a Roma arrivata in condizioni disperate all'ospedale San Camillo, dove i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, le lesioni riportate erano troppo gravi ed è deceduta. La morte è avvenuta nella giornata di ieri, dopo che le sue condizioni si sono aggravate sempre di più.

L'incidente in cui è rimasta coinvolta la donna è avvenuto nella giornata di sabato sull'autostrada A1, nel tratto che collega Valmontone e Colleferro. Per cause che non sono ancora chiare, la donna ha perso il controllo della vettura andando a tamponare un autobus e ribaltandosi poi al centro della carreggiata.

Per liberarla dalle lamiere dell'auto, completamente distrutta, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118, al personale Anas e agli agenti della polizia stradale, che indagano sull'incidente.

A causa della gravità dell'incidente e delle lesioni riportate dalla donna, il 118 ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, in modo da non perdere tempo e trasportarla immediatamente in ospedale. Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato chiuso per il tempo necessario a consentire i rilievi e a mettere in sicurezza la strada, con conseguenti disagi sul traffico.

Non sembrano esserci altre persone ferite a causa dell'incidente. Non è chiaro il perché la donna abbia perso il controllo della macchina, se per un malore o una fatale distrazione che l'ha portata a tamponare l'autobus.