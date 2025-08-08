Molesta un bambino di 5 anni in uno stabilimento sulla spiaggia di Formia: arrestato 24enne

Un 24enne è accusato di aver molestato un bambino di 5 anni sulla spiaggia di Formia, provincia di Latina. Dovrà rispondere di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico.

Violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico. Sono le ipotesi di reato di cui deve rispondere un ragazzo, accusato di aver molestato un bambino di 5 anni sulla spiaggia di Formia, provincia di Latina. Il giovane, 24enne di nazionalità tunisina, è stato sottoposto a fermo dalla polizia della questura di Latina nella giornata di ieri, giovedì 7 agosto.

I fatti vicino a uno stabilimento sul lungomare di Formia

I fatti sono avvenuti nel corso della tarda serata di ieri, intorno alle 23.35, nei pressi di uno stabilimento balneare in lungomare di Ferrara. Agli agenti del commissariato locale è stata segnalata la presenza di un ragazzo che aveva molestato un bambino di cinque anni e così, grazie alle testimonianze e alle descrizioni del 24enne rese dai passanti, i poliziotti sono riusciti a identificare e rintracciare il presunto responsabile.

Il 24enne inchiodato dalle telecamere di sicurezza

Schiaccianti sul suo conto sembrano essere le immagini registrate dai sistemi di video-sorveglianza presenti sul lungomare. I video e le informazioni raccolte grazie ai testimoni ha permesso alle forze dell'ordine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e di accertare che il 24enne avesse molestato fisicamente il minore.

Il giovane è accusato di violenza sessuale su minorenne e atti osceni in luogo pubblico

Il ragazzo è stato sottoposto a fermo con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore e atti osceni in luogo pubblico e, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Cassino in attesa di essere giudicato.