Minimarket chiusi alle 22 al Pigneto e Tor Bella Monaca: l’ordinanza anti-alcol nel V e VI Municipio Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha esteso l’ordinanza anti-alcol anche nel V e VI Municipio per contrastare la cosiddetta ‘malamovida’.

A cura di Natascia Grbic

Saracinesche chiuse a partire dalle 22 anche nel V e VI Municipio. Questo quanto deciso ieri sera dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha prorogato fino al 22 aprile l'ordinanza non solo per il I e il II Municipio (dove già era in vigore), ma l'ha estesa anche al V e VI Municipio. I minimarket dovranno chiudere obbligatoriamente per le 22 durante i weekend, e non potranno riaprire prima delle 5 del mattino. L'ordinanza è stata emanata in seguito alle lamentele di residenti e presidenti di municipio sulla cosiddetta ‘malamovida‘, che avrebbe creato caos e schiamazzi in strada, oltre a problemi di ordine pubblico.

Le zone interessate dall'ordinanza anti-alcol

Le nuove zone interessate dall'ordinanza emanata da Roberto Gualtieri sono: Tor Pignattara, Quadraro, Centocelle, Casilino, Tor Sapienza, Pigneto, Gordiani, Alessandrina, La Rustica, Tor Tre Teste e Casetta Mistica nel V Municipio. Nel VI, invece, riguarderà i quartieri di Tor Bella Monaca, Tor Vergata, Giardinetti, Borghesiana, Castelverde, Colle del Sole, Colle Aperto, Colle Monfortani, Colle Prenestino, Colle Regillo, Corcolle. Finocchio, Fosso San Giuliano, Giardini di Corcolle e Lunghezza.

Aumentati i controlli in seguito alle ordinanze

Nello scorso mese di febbraio, in seguito all'ordinanza anti-alcol sono numerosi i minimarket che sono stati multati per non aver rispettato gli orari di chiusura. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nel fine settimana, elargendo multe salatissime e imponendo giorni di stop a chi teneva aperta la saracinesca anche oltre le 22. È molto probabile che anche nei prossimi fine settimana aumenteranno i controlli di polizia, carabinieri e vigili urbani nei quartieri dove c'è più concentrazione di giovani e schiamazzi durante le ore notturne, al fine di evitare assembramenti e problemi di ordine pubblico.