Maxischermo all’Olimpico, come arrivare allo stadio oggi per Roma-Feyernoord: metro aperte Oggi si disputa la finale di Conference League fra Roma e Feyenoord: per l’occasione, sono stati installati i maxischermi nello stadio Olimpico. Disposti l’apertura dei parcheggi e il piano sicurezza: le misure per i trasporti pubblici variano in base all’esito della partita.

A cura di Beatrice Tominic

Manca davvero pochissimo alla finale di Uefa Europa Conference League. Il match conclusivo si tiene oggi mercoledì 25 maggio e vede sfidarsi la Roma con il Feyenoord, squadra di Rotterdam, nello stadio di Tirana, in Albania.

Per l'occasione e per consentire a tutti i tifosi e le tifose di assistere insieme al match, la Roma ha allestito dei maxischermi all'interno dello stadio Olimpico: in questo modo gli appassionati e le appassionate hanno la possibilità di vivere la finale come un'esperienza indimenticabile. Non a caso, l'evento si chiama "Nella nostra casa con la nostra famiglia".

I biglietti, le cui vendite sono state aperte agli abbonati nella giornata di giovedì e a tutti gli altri in quella di venerdì scorso, sono già terminati e l'Olimpico, in meno di tre giorni, è andato quasi soldout: restano liberi soltanto i posti distinti nord est e gli ultimissimi posti della curva nord. Nel frattempo, per la sera della finale, è già stato disposto un piano di sicurezza che comprende tutto il territorio comunale e che riguarda anche i mezzi di trasporto.

Maxischermo all'Olimpico per la finale di Conference: riapre la metro B, fermi bus e tram

Arrivare allo stadio Olimpico per assistere alla partita fra Roma e Feyenoord dai maxischermi con i mezzi pubblici è possibile: in base all'esito, però, potrebbe essere disposto lo stop della rete di tram e autobus del servizio di trasporto pubblico romano. Come richiesto dalla Questura di Roma, in base all'esito dell'incontro, la rete romana di bus e tram potrebbe chiudere nella notte fra il 25 e il 26 maggio, dalle ore 22 cioè dall'orario dell'ultima partenza dai capolinea, fino alle ore 3 del mattino.

Un collegamento che, invece, oggi apre eccezionalmente per la finale, è la linea B della metropolitana. I lavori, che prevedono la chiusura alle ore ore 21 e nei fine settimana della tratta fra la fermata di Castro Pretorio e quella di Laurentina fino al 5 giugno, sono sospesi: il 25 maggio la linea B della metropolitana è interamente attiva per tutto il giorno.

Nessuna chiusura per le strade: aperte le aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade

Per quanto riguarda la viabilità della capitale, non sono state adottate misure che possano limitare la viabilità o il traffico durante la partita, a differenza di quanto è disposto per i mezzi di trasporto pubblico, come vedremo in seguito. I provvedimenti per la finalissima di Conference di mercoledì 25 maggio sono gli stessi previsti per ogni partita. Come di consueto, inoltre, restano aperte le aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade. Per conoscere tutti gli aggiornamenti, è possibile consultare il sito di Roma Agenda Mobilità.

Attivato il piano di sicurezza per la finale di Conference Roma-Feyernoord

Per la serata di oggi, 25 maggio, quando si gioca la finale della Conference League fra Roma e Feyenoord, è stato già disposto un piano di sicurezza. In base all'esito dell'incontro, la Questura di Roma ha richiesto, oltre alla disposizione della chiusura della rete di bus e tram del servizio di trasporto pubblico, anche che vengano organizzate le misure di vigilanza necessarie per proteggere i monumenti del centro della città di Roma.