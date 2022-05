Roma – Feyenoord, dopo le polemiche Gualtieri fa revocare blocco dei trasporti: bus e tram regolari Dopo le polemiche per la decisione della prefettura di bloccare i trasporti dopo Roma – Feyenoord, il Comune è intervenuto per far svolgere regolarmente il servizio.

A cura di Natascia Grbic

La questura di Roma ha revocato il blocco dei trasporti previsto inizialmente per la partita tra Roma e Feyenoord che sarà trasmessa sui maxischermi dello stadio Olimpico. Ad annunciarlo è stato il Comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza, specificando che – come richiesto dal Comune di Roma- il trasporto sarà regolare anche dopo la partita.

"Per consentire il deflusso dei tifosi che seguiranno questa sera la finale di Uefa Conference League tra Roma e Feyenoord attraverso i maxischermi dell’As Roma dello Stadio Olimpico, su richiesta di Roma Capitale, il Comitato Provinciale dell’Ordine e la Sicurezza ha disposto le seguenti modifiche al servizio di trasporto pubblico della Capitale – si legge in una nota – Il servizio diurno e notturno sull'intera rete di superficie di Atac sarà regolarmente operativo salvo diverse disposizioni del Comitato. Anche per la rete metropolitana, il servizio sarà regolare con ultime corse dai capolinea alle ore 23.30. Sospesi i lavori nella tratta Castro Pretorio – Laurentina della metro B che sarà attiva sull'intera linea Rebibbia/Ionio-Laurentina".

La partita tra Roma e Feyenoord si giocherà questa sera a Tirana ma sarà proiettata sui maxi schermi allo Stadio Olimpico, dove sono attese 50mila persone. La decisione della questura di sospendere i mezzi pubblici alla fine della partita è stata oggetto di numerose polemiche. Il timore è che la città possa essere vandalizzata sia in caso di vittoria sia di sconfitta, e che si possono verificare problemi di ordine pubblico. Ma la decisione di non far passare più bus e tram non è stata ben accetta: in questo modo 50mila persone sarebbero state costrette ad arrivare all'Olimpico in macchina, cosa che avrebbe ingolfato le strade di Roma.