Metro B ferma a Roma per operazione complessa che richiederà diverse ore: attive navette sostitutive "Un'operazione complessa, che può richiedere diverse ore". Atac annuncia lo stop di parte della linea B per l'attivazione di un pulsante di emergenza. Ecco le navette sostitutive.

A cura di Alessia Rabbai

La linea B della metropolitana di Roma è ferma parzialmente. Il disservizio si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno. Come informa Atac attraverso i suoi canali ufficiali "il servizio non è attivo nella tratta compresa tra le stazioni di Basilica San Paolo e Monti Tiburtini e tra stazione Bologna-Ionio lungo entrambe le direzioni". I treni circolano invece regolarmente tra la stazione Laurentina e Basilica San Paolo e tra Monti Tiburtini e Rebibbia lungo entrambe le direzioni.

L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città fa sapere che i tecnici sono al lavoro per risolvere l'inconveniente nel minor tempo possibile e avvisa di aver attivato nel frattempo navette sostitutive per limitare i disagi dei passeggeri. Il blocco sarebbe scattato dopo l'attivazione di un pulsante d'emergenza.

Attivate navette sostitutive per la metro B

Atac sabato 14 giugno ha attivato navette sostitutive della tratta della metro B interrotta. Sono attivati i seguenti bus per raggiungere le fermate:

Basilica San Paolo: viale Baldelli

Garbatella: via Ostiense/corsia bus altezza ponte Spizzichino

Piramide: via Ostiense angolo piazzale Ostiense

Circo Massimo

direzione Termini: viale Aventino

direzione Laurentina: piazza di Porta Capena

Colosseo: non si effettua fermata

Cavour: non si effettua fermata

Termini: viale Castro Pretorio

Castro Pretorio: via San Martino della Battaglia

Policlinico: via Giovanni Battista Morgagni

Bologna:

direzione Rebibbia: viale delle Provincie

direzione Ionio: viale XXI aprile

direzione Laurentina: piazza Bologna e viale XXI Aprile angolo piazza Bologna

Tiburtina: piazzale stazione

Quintiliani: via Tiburtina altezza via dei Durantini

Monti Tiburtini: via dei Monti Tiburtini/stazione

Metro B1

Sant'Agnese: viale Eritrea

Libia: viale Libia/stazione

Conca d'Oro: piazza Conca d'Oro

Ionio: viale Ionio

Perché la metro B non funziona: attivato un pulsante d'emergenza

Atac ha informato i viaggiatori che lo stop di parte della linea è dovuto all'attivazione di un pulsante di emergenza: "Stiamo intervendendo la tratta interessata – si legge sul sito nella sezione ‘Stato del servizio' – Tali pulsanti, che di norma servono per segnalazioni di emergenza, vengono saltuariamente indebitamente attivati da terzi. Il personale Atac sta lavorando per individuare il pulsante in modo da poter ripristinare la regolarità del servizio. Si tratta di un'operazione complessa, che può richiedere alcune ore per essere portata a termine".