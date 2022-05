Finale Conference League, maxischermi all’Olimpico per Roma-Fayenoord: “Con il cuore a Tirana” Porte aperte allo stadio Olimpico per il prossimo 25 maggio dove i tifosi potranno ritrovarsi per assistere alla partita guardandola dai maxischermi e sostenere un progetto benefico: biglietti disponibili da giovedì 19 maggio.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook AS Roma.

Manca una settimana esatta al match che decreterà la squadra vincitrice della prima Conferenze League. La Roma, dopo aver battuto il Leicester, si appresta a sfidare mercoledì prossimo, 25 maggio, il Feyenoord nello stadio di Tirana, in Albania.

Vedere la finale insieme ad altri tifosi, però, sarà possibile anche nella capitale: come ha comunicato la Roma sul suo sito ufficiale, infatti, mercoledì 25 maggio lo stadio Olimpico apre le sue porte ai tifosi che non riescono ad assistere al match a Tirana.

I maxischermi a Roma

"La nostra voce sarà all'Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La sera del 25 maggio, la nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare la Roma nella nostra casa": così la Roma ha annunciato la presenza dei maxischermi nella capitale dove lo stadio olimpico apre le porte ai tifosi.

Leggi anche Roma in finale, Tammy Abraham festeggia sotto la curva

"Lo sappiamo, avremmo voluto esserci tutti. Per la finale di Conference League con il Feyenoord, avremmo fatto qualsiasi cosa per starle vicino – hanno aggiunto – Per farle sentire tutto il nostro amore. Ma la Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti. Per questo, il 25 maggio tiferemo per la nostra squadra come se fosse lì, sotto i nostri occhi."

Il progetto benefico

Oltre ad unire i tifosi giallorossi, la scelta di aprire le porte dell'Olimpico permette anche di aderire al progetto benefico "Superiamo gli ostacoli": una parte del ricavato dalla vendita sarà utilizzato per predisporre veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per acquistare nuovi apparecchi radio per i tifosi non vedenti che frequentano lo stadio. Il progetto, inoltre, prevede anche l'inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche attraverso l'attività sportiva e riabilitativa.

L'acquisto dei biglietti

Acquistare i biglietti per assistere alla partita guardando i maxischermi disposti all'Olimpico è semplice. La vendita libera dei biglietti, che non sono cedibili, parte alle 12 di venerdì 20 maggio e termina alle ore 21 di martedì 24 maggio, a circa 24 ore dal match: non possono essere acquistati più di 4 biglietti dalla stessa persona. I bambini nati a partire dal primo gennaio del 2017, infine, entrano gratis.

Per gli abbonati, invece, le vendite scattano domani, dalle ore 12 di giovedì 19 maggio, fino alle 11.59 di venerdì 20 maggio: stavolta ogni tifoso può acquistare al massimo 2 biglietti a persona, pagandoli 5 euro. Se il secondo è per un Under 16, però, è omaggio. Anche in questo caso, i biglietti non sono cedibili.

Per le persone invalide al 100% o con disabilità che le costringe in carrozzina, il biglietto per gli abbonati è gratuito mentre, con la vendita libera, i due biglietti, quello del tifoso e quello dell'accompagnatore, sono venduti a 5 euro: per l'acquisto occorre contattare il Contact Center allo 06.89386000.