Maxi-operazione antidroga a Ostia, sequestrate più di seicento dosi di crack e cocaina

Il blitz condotto dai carabinieri ha interessato in particolare la zona di piazza Gasparri. Sequestrate centinaia di dosi di crack, hashish e cocaina. Vari arresti.

È in corso dalla mattina di oggi una vasta operazione dei carabinieri a Ostia, concentrata in alcune delle zone del litorale romano da tempo considerate luoghi centrali per lo spaccio di droga. I controlli, coordinati dalla Compagnia dei carabinieri di Roma Ostia, stanno interessando in particolare piazza Gasparri, via Fasano e viale Vasco da Gama, aree di grandi complessi di edilizia popolare.

L’intervento è partito nelle prime ore del giorno e coinvolge numerose pattuglie, con il supporto di unità antidroga e di un elicottero che sta sorvolando il quartiere. Le attività sono tuttora in corso e hanno già portato a diversi arresti, denunce e sequestri di sostanze stupefacenti.

Arresti e sequestri: oltre seicento dosi di stupefacenti

Secondo quanto emerso finora, due persone sono state arrestate per spaccio. Una è stata trovata in un appartamento di piazza Gasparri con decine di dosi di hashish. Un’altra è stata fermata in un’abitazione dei lotti di via Vasco da Gama, dove sono state sequestrate 328 dosi di cocaina, 275 dosi di crack e due panetti di hashish, già pronti per la vendita.

Nel corso dei controlli sono state arrestate anche altre tre persone, in esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria legati all’aggravamento di precedenti misure cautelari. Parallelamente, cinque persone sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di droga destinata allo spaccio: complessivamente sono stati sequestrati 128 grammi di hashish, 10 grammi di cocaina e 9 grammi di crack.

Operazione antidroga dei carabinieri a Ostia

Le verifiche hanno riguardato anche soggetti trovati con stupefacenti per uso personale. In quindici casi sono state contestate violazioni amministrative, mentre proseguono gli accertamenti sulle singole posizioni. Particolare attenzione è stata riservata a due appartamenti considerati punti di riferimento per l’attività di spaccio. In una delle abitazioni sono state identificate quattro persone e sequestrati 70 grammi di hashish, in parte già suddivisi in dosi, oltre a bilancini di precisione e denaro contante, ritenuto collegato all’attività illecita.

L’operazione dei carabinieri proseguirà anche nelle prossime ore. Un bilancio definitivo sarà possibile solo al termine di tutti i controlli in corso nelle aree interessate del litorale.