Quattro chili di cocaina nello zaino, arrestato Francesco Spada: è il figlio del boss Armando

Carabinieri in azione in piazza Gasparri

Oltre quattro chili di cocaina nascosti in uno zaino, gettato a terra nel tentativo di sfuggire ai controlli. È quanto hanno sequestrato i carabinieri della Compagnia di Roma Ostia, che hanno arrestato due uomini del posto, gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei due è Francesco Spada, 38 anni, figlio di Armando, boss del clan criminale che per anni ha controllato le attività di spaccio e non solo sul litorale romano.

Quattro panetti nello zainetto lasciato per strada

I due sono stati notati dai militari mentre scendevano da un mezzo pubblico in una delle aree di Ostia da settimane sotto osservazione per il contrasto al traffico di droga. Alla vista dei carabinieri avrebbero tentato di liberarsi di uno zainetto, all’interno del quale sono stati trovati quattro panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai quattro chilogrammi.

Il gesto è stato subito notato dai militari che sono intervenuti per fermare i due. Inoltre, la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Dai filmati si è potuto attribuire senza ambiguità lo stupefacente ai due fermati.

Controlli nel "quadrilatero della droga" di Ostia

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono continuate subito dopo. I carabinieri hanno effettuato ulteriori accertamenti in piazza Gasparri, area nota per lo smercio di droga e per essere la roccaforte della famiglia Spada. Qui è stato individuato un immobile ritenuto organizzato come piazza di spaccio, all’interno del quale sono stati trovati altri 77 grammi di cocaina, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione.

L’operazione si inserisce nell'attività di controllo del territorio che sta impegnando i carabinieri di Ostia negli ultimi mesi; in particolare nel cosiddetto "quadrilatero della droga", che comprende piazza Gasparri, via Forni, via Fasan e l’Idroscalo.

I due arrestati sono stati condotti in carcere, dove il tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. Il 38enne resta detenuto, mentre il più giovane è stato scarcerato in attesa del processo.