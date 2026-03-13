Figlio di Guerrino Casamonica arrestato a Milano, minacce alla fermata del bus e pugni agli agenti

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Urla e minacce ai passeggeri in attesa del bus, poi l’aggressione agli agenti intervenuti per fermarlo. Consilio Casamonica, 35 anni, figlio di Guerrino, esponente di spicco del noto clan sinti di Roma scomparso a maggio scorso, è stato arrestato dalla Polizia Locale nel primo pomeriggio alla stazione dei pullman di Lampugnano a Milano

L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni arrivate alla centrale operativa dei vigili urbani. Alcuni testimoni avevano segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione che stava urlando e minacciando le persone alla fermata di un Flixbus. Quando la pattuglia è arrivata nella piazzola dei pullman, la scena era già caotica. Molti passeggeri si erano allontanati dal mezzo o si erano seduti a terra, spaventati, mentre l’uomo indicato nelle segnalazioni era salito sul pullman.

Gli agenti sono quindi saliti a bordo per identificarlo. Alla richiesta di mostrare i documenti, però, il trentacinquenne si sarebbe rifiutato di collaborare. Secondo quanto riferito dal comando della Polizia Locale di Milano, l’uomo avrebbe reagito con violenza contro gli agenti, colpendo uno di loro con un calcio e un pugno. A quel punto i vigili sono riusciti a bloccarlo dopo una breve colluttazione e a immobilizzarlo. Il trentacinquenne è stato quindi arrestato con l’accusa di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

L’episodio si è concluso con il trasferimento dell’uomo negli uffici della Polizia Locale per le procedure di rito. Non risultano feriti gravi tra gli agenti coinvolti nell’intervento né tra i passeggeri presenti sul bus, che hanno assistito alla scena con grande apprensione. La vicenda ha creato momenti di forte tensione nella stazione dei pullman di Lampugnano, uno dei principali snodi milanesi per i collegamenti su gomma nazionali e internazionali, dove ogni giorno transitano centinaia di viaggiatori.