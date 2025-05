video suggerito

Morto in ospedale Guerrino Casamoninica: era stato condannato a dieci anni per associazione mafiosa Guerrino Casamonica aveva 59 anni ed era malato da tempo. Il Questore di Roma ha vietato il corteo funebre e disposto che la cerimonia sia privata, in modo da evitare quando successe nel 2015 con i funerali del patriarca Vittorio, con la città attraversata da carrozze con cavalli e la musica del ‘Padrino’. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Guerrino Casamonica, esponente dell'omonimo clan, è morto all'età di 59 anni al Policlinico Casilino di Roma. L'uomo, condannato nel luglio 2021 a dieci anni e due mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni, era malato da tempo. Per questo era ricoverato in ospedale, dove si è spento questa mattina.

La Questura: "Funerali privati e senza corteo funebre"

I funerali di Guerrino Casamonica si terranno mercoledì 7 maggio alla Romanina, presso la chiesa di San Mario di via del Ponte delle Sette Miglia, 245. L'intera area sarà presidiata dalle forze dell'ordine: la Questura vuole assolutamente evitare che si ripeta quanto accaduto nel 2015, quando ai funerali di Vittorio Casamonica la città fu attraversata da una sfilata di carrozze con cavalli con la musica del film ‘Il Padrino' che risuonava a tutto volume per le vie di Roma. La cerimonia, quindi, per ordine della Questura, sarà privata e senza corteo funebre. Il provvedimento è stato già notificato ai familiari e all'agenzia funebre, che dovranno quindi attenersi alle disposizioni del Questore di Roma.

Chi era Guerrino Casamonica

Nato nel 1966 a Marta, in provincia di Viterbo, Guerrino Casamonica era stato arrestato nel 2017 con l'accusa di aver sequestrato due uomini per estorcergli del denaro. Condannato nel 2021 a dieci anni e due mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, usura e intestazione fittizia di beni, la pena è stata poi confermata in appello l'anno successivo. Casamonica era molto malato: per questo era uscito dal carcere e da tempo era ricoverato in ospedale. Negli ultimi giorni, le sue condizioni si sono sempre più aggravate, fino ad arrivare al decesso, avvenuto questa mattina.