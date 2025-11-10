roma
Vedette, rette e pusher: come funzionava il punto vendita della droga aperto h24 all’Idroscalo di Ostia

Un sistema di spaccio al dettaglio messo in piedi all’interno di un locale abusivo di un condominio all’Idroscalo di Ostia. Ecco come funzionava un punto vendita della droga aperto h24. Dodici arresti.
A cura di Alessia Rabbai
I carabinieri di Ostia
Un punto vendita della droga aperto h24 all'Idroscalo di Ostia sorvegliato da vedette, rette e pusher. È quanto scoperto dai carabinieri, che hanno arrestato dodici persone. Ad emettere l'ordinanza di custodia cautelare il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica. I reati contestati agli arrestati riguardano la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina e crack.

Come funzionava il punto vendita della droga aperto h24 a Ostia

Blitz dei carabinieri di Ostia
Gli arresti sono scattati al termine delle indagini fatte dai carabinieri di Ostia e coordinate dalla Procura. Indagini dalle quali è emerso come all'interno di una struttura abusiva di un condominio era stato organizzato un vero e proprio punto vendita della droga. Un locale che si trovava al piano terra di un palazzo. La particolarità rispetto ad altri casi simili è che la sostanza stupefacente veniva venduta h24. I clienti, infatti, potevano comprarla quando volevano, avrebbero trovato sempre droga a disposizione.

Alcune delle dodici persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare sono legate da vincoli di parentela. Dal lavoro degli investigatori è emerso quali erano le modalità operative di distribuzione della droga al dettaglio. La sostanza stupefacente veniva venduta con un modus operandi ben collaudato, attraverso un sistema di vedette, rette e pusher, legati tra loro anche da vincoli di parentela. Ognuno aveva il suo ruolo di controllo e vendita della droga.

Il bilancio dell'operazione: 12 arresti e un chilo di droga sequestrato

Nel corso delle indagini, i carabinieri di Ostia hanno arrestato in flagranza di reato otto persone e sequestrato circa un chilo di droga. Nello specifico si tratta di cocaina e crack, pronti per essere venduti ai clienti che ne facevano richiesta tramite il punto vendita aperto h24. Sostanza stupefacente dal valore di circa 30mila euro. I militari hanno inoltre sequestrato 12mila euro in contanti, ritenuti guadagno di attività illecite.

Cronaca
roma
