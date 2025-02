video suggerito

Marchio Plasmon in vendita? Preoccupazione per lo storico stabilimento di Latina Preoccupati per il passaggio di proprietà e per il futuro dei lavoratori pontini, i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno chiesto alla direzione italiana del gruppo un incontro urgente per discutere del futuro e delle reali intenzioni dell’azienda. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Secondo Il Sole 24 ore la multinazionale Heinz avrebbe intenzione di vendere il marchio Plasmon. E in Italia i prodotti dello storico marchio di alimenti per l'infanzia vengono prodotti nello stabilimento di Latina, che si trova al chilometro 35 della strada Migliara 45. Preoccupati per il passaggio di proprietà e per il futuro dei lavoratori pontini, i sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil hanno chiesto alla direzione italiana del gruppo un incontro urgente per discutere del futuro e delle reali intenzioni dell'azienda.

Plasmon di Latina, la preoccupazione dei sindacati: chiesto incontro all'azienda

Nella nota diffusa dai sindacati si legge che l'incontro servirà anche a verificare le eventuali ripercussioni sui livelli occupazionali e le prospettive complessive delle attività produttive connesse con lo storico marchio italiano. "L'improvviso esplodere di questa notizia ha sollevato una forte preoccupazione tra le lavoratrici e i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali", si legge ancora nel comunicato. I rappresentanti dei lavoratori sottolineano "anche come Plasmon rappresenti il più importante gruppo italiano nel settore del baby food, espressione della qualità di produzioni certificate e sostenute anche dal Ministero della Sovranità Alimentare". Per questo, Fai-Flai-Uila chiederanno anche il coinvolgimento diretto anche del Governo.

Per il momento, tuttavia, non ci sono conferme circa la reale intenzione della società di vendere il marchio Plasmon. Attualmente, quindi, non ci sono pericoli imminenti per i lavoratori dello storico stabilimento di Latina.