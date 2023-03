Maratona di Roma 2023: percorso, strade e bus deviati domenica 19 marzo Torna domenica 19 marzo la Maratona di Roma, giunta alla 28esima edizione, che attraversa le vie della capitale dalle 8 alle 14.45. Ecco le strade chiuse e le linee bus, Atac e Tpl, che subiscono variazioni, deviazioni e limitazioni.

Arriva nella seconda metà di marzo, come ogni anno, la Run Rome Marathon. Quest'anno la competizione si svolge domenica 19 marzo, dalle ore 8 alle 14.45: migliaia gli atleti e le atlete attese per la 28esima edizione dell'iniziativa sportiva.

Per l'occasione sono state disposte modifiche alla viabilità, alcune delle quali sono a partire dalla giornata di sabato 18 marzo. Oltre alle strade chiuse, nove linee del trasporto pubblico saranno temporaneamente sospese, nove deviate e cinquantaquattro limitate. Chiusa anche la fermata delle linea B della metropolitana a Colosseo.

Il percorso della maratona di Roma domenica 19 marzo

La Maratona di Roma, anche quest'anno, attraversa la città: il percorso, che può essere svolto sia correndo che camminando, è composto da 42,195 chilometri. Si parte e si conclude il giro dal Colosseo, passando davanti ai grandi monumenti dell'Urbe: Vittoriano, Circo Massimo, piazza Navona, Castel Sant'Angelo e piazza San Pietro compresi.

La mappa del percorso della Maratona di Roma.

Dal Colosseo si raggiungono per prime le Terme di Caracalla, poi si continua fino alla Basilica di San Paolo e successivamente si passa, poco dopo i primi 10 chilometri, davanti alla Piramide Cestia e il Circo Massimo. Dopo aver superato l'Isola Tiberina, si arriva a San Pietro e Castel Sant'Angelo, poco prima dei 20 chilometri, a metà circa del percorso. Si raggiungono il Foro Italico e Ponte Milvio poco prima di superare anche i 30 chilometri. Dopo aver costeggiato il Tevere e superato piazza del Popolo e piazza di Spagna si superano anche i 40 chilometri: poco dopo, si raggiunge nuovamente il Colosseo, per l'arrivo.

Maratona di Roma 2023, bus e tram Atac deviati il 19 marzo

Come anticipato, durante la manifestazione sportiva, sono 9 le linee Atac sospese. Si tratta di:

2,

3 (tratta Trastevere-Porte Maggiore),

30,

40,

64,

70,

77,

280,

628.

Altre 9, invece, subiscono deviazioni:

23,

69,

85,

160,

671,

714,

766,

C2,

C3.

Limitate, invece, 50 linee di bus:

8,

19,

32,

34,

44,

46,

49,

51,

52,

53,

60,

62,

6 3,

71,

75,

80,

81,

83,

8 7,

89,

98,

115,

118,

128,

170,

180F,

190F,

200,

201,

301,

446,

490,

492,

495,

590,

715,

716,

718,

719,

775,

781,

792,

870,

881,

910,

911,

913,

916F,

990,

H.

Coinvolte altre linee di bus della linea Tpl:

la linea 226 non raggiungerà piazza Mancini, limitando le corse su viale di Tor di Quinto/via Pietro Lupi;

la 982 si fermerà sul piazzale della stazione di San Pietro, non raggiungendo il capolinea di XVII Olimpiade;

i collegamenti C6 e C8 non raggiungeranno il capolinea di viale Baldelli, a Ostiense, fermandosi

la C6 a viale Marconi

la C8 a largo Leonardo da Vinci.

Chiusa anche la fermata di Colosseo della linea B della metropolitana, dall'inizio del servizio fino a cessate necessità.

Le strade chiuse e le deviazioni di sabato 26 e domenica 27 marzo

Chiusure e deviazioni, però, iniziano già nella notte fra sabato e domenica, per consentire gli allestimenti dell'iniziativa.

Le linee deviate sono quelle che attraversano via dei Fori Imperiali, via Cavour, via Celio Vibenna e via di San Gregorio, allestite in anticipo per la maratone:

3NAV,

51,

75,

81,

85,

87,

118,

nMB,

n3d,

nMC.

Le prime chiusure iniziano nella notte fra sabato e domenica per gli allestimenti e riguardano:

via Celio Vibenna tra via di San Gregorio direzione Porta Capena

su via Cavour tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci.

Le strade chiuse domenica 19 marzo

Per permettere la maratona, nel percorso di gara, sono previste le chiusure delle vie interessate dalla maratona, quelle che interessano le seguenti zone: