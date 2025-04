video suggerito

Manuela Petrangeli uccisa dall'ex, al via il processo: Gianluca Molinaro rischia l'ergastolo La Corte ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa per Gianluca Molinaro, l'uomo che il 4 luglio scorso ha ucciso l'ex compagna, Manuela Petrangeli.

A cura di Natascia Grbic

È cominciato oggi il processo nei confronti di Gianluca Molinaro, l'uomo che lo scorso 4 luglio ha ucciso l'ex compagna Manuela Petrangeli. Il 53enne è accusato di omicidio volontario, stalking, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Nell'udienza di oggi la Corte ha rigettato la richiesta di rito abbreviato avanzata dalla difesa, che già era stata respinta dal giudice per l'udienza preliminare. Il prossimo 23 aprile si entrerà nel vivo del dibattimento, con l'audizione dei testimoni e degli investigatori che hanno lavorato al caso. Molinaro, oggi, non era presente in aula.

Gianluca Molinaro ha ucciso Manuela Petrangeli dopo due anni di abusi e persecuzioni. I due avevano avuto una relazione e un figlio, ma lei aveva poi deciso di chiudere la storia per il comportamento dell'uomo, ossessivo e violento. Nonostante questo, Molinaro continuava a perseguitarla: fino a che, il 4 luglio scorso si è ubriacato, ha raggiunto il posto di lavoro dell'ex, ha aspettato che uscisse, e le ha sparato con un fucile.Non un briciolo di ripensamento, non un minimo di tentennamento. Anzi. Prima di andare da lei, aveva scritto a un amico "oggi forse colgo due piccioni con una fava" e poi "gli ho sparato du botti, spero che l'ho uccisa, il sangue schizzava dappertutto". L'amico di Molinaro ha dichiarato di aver letto i messaggi quando il femminicidio si era ormai consumato, e di non aver potuto quindi fare nulla per impedirlo.

Dopo aver ucciso Petrangeli, Molinaro è andato dai carabinieri per consegnarsi. In mano aveva ancora il fucile con il quale le aveva sparato: chi glielo abbia dato, e come se lo sia procurato, rimane un mistero. Fatto sta che l'uomo proverà a difendersi con versioni poco sensate: diceva che la donna lo tradiva, che si era iscritta a un sito d'incontri. Non era vero, ma anche se lo fosse stato di certo non avrebbe giustificato la volontà dell'uomo di ucciderla. D'altronde, Molinaro non era nuovo a violenze: anche la sua ex moglie lo aveva denunciato per i continui maltrattamenti nei suoi confronti.