Maltrattata dal compagno scappa di casa con il figlio di 10 anni dai vigili urbani Gli agenti della polizia locale hanno assistito una donna e suo figlio di dieci anni, che hanno cercato rifugio negli uffici del Comando. Ha denunciato le violenze del compagno.

A cura di Alessia Rabbai

Maltrattata dal compagno, ha preso con sé suo figlio di dieci anni ed è scappata di casa, trovando rifugio negli uffici del Comando di polizia locale di Ciampino. I fatti sono accaduti nelle scorse ore nel Comune in provincia di Roma. Vittima della violenza da parte del convivente una donna, che si è fatta coraggio e ha denunciato i soprusi. Episodi che si verificavano a suo dire ormai da tempo, ma stavolta si è fatta forza e ha chiesto aiuto.

Ad accoglierla ed ascoltarla sono stati gli agenti, che l'hanno vista entrare con suo figlio minorenne. Dal suo racconto sono partite le indagini. La donna, originaria dell'Europa dell'Est, non conosceva bene l'Italiano dunque per dialogarci i vigili urbani si sono serviti inizialmente di un traduttore istantaneo. La donna ha appunto raccontato che in quel frangente il compagno aveva minacciato il bambino.

La donna ha denunciato il compagno violento

Ad assistere la donna è stato il nucleo dedicato al contrasto alla violenza di genere ed è stato attivato, come previsto in questi casi, il codice rosso per il soccorso immediato. Il colloquio si è inoltre svolto alla presenza di assistenti sociali e di un'interprete. La donna ha appunto raccontato che sia lei che suo figlio erano vittime di un comportamento violento e minaccioso da parte dell'uomo, il quale li minacciava e ricattava. Terminata la trafila per la denuncia la donna e suo figlio sono stati accompagnati in aeroporto e si sono imbarcati su un volo diretto verso il loro Paese d'origine. Sono in corso le verifiche a carico dell'uomo.