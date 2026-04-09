Lucia Quadrelli scomparsa a 71 anni da Ladispoli, si cerca anche negli ospedali

Sono giorni di apprensione per i famigliari di Lucia Quadrelli, 71 anni, scomparsa il 4 aprile da Ladispoli vicino Roma. Ha capelli grigi, indossava una giacca bianca, pantaloni scuri e una borsa.

Lucia Quadrelli è scomparsa da Ladispoli in provincia di Roma. Della settantunenne non si hanno più notizie dal 4 aprile scorso, quando si è allontanata dalla sua abitazione sul litorale a Nord della Capitale e non è più rientrata. I famigliari non avendo più sue notizie e non riuscendo a mettersi in contatto con lei ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, così sono partite le ricerche. A diffondere l'appello su richiesta dei famigliari l'associazione Penelope Lazio, che si occupa di fornire sostegno e aiuto a parenti e amici di persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Lucia, potrebbe avere bisogno di aiuto. Lucia se ci leggi per favore torna a casa o comunque facci sapere che stai bene".

L'identikit di Lucia Quadrelli

Lucia Quadrelli ha settantuno anni, è alta 1,55 metri, pesa 55 chili, di corporatura media e a capelli grigi. Non ha particolari segni di riconoscimento. Al momento della scomparsa indossava una giacca tipo piumino bianca, pantaloni scuri e una borsa. Serve fare particolare attenzione a Ladispoli, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, alle fermate degli autobus. Lucia infatti potrebbe essere rimasta in città, ma anche essersi spostata altrove utilizzando i mezzi pubblici. Si cerca anche negli ospedali. Chiunque l'abbia vista è pregato di chiamare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope al 3396514799. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.